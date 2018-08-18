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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 13 гру, 2018 21:24
Yuri_T написав: X-Fresh написав:
мои самокаты, санки и велобеги тоже стоят на этаже и все ок.
ты не спеши с выводами. соседи просто пока не вкурили, как именно ты их прокидываешь с отоплением который год...
когда они вкурят, я буду уже в башнях таряна обогреваться
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X-Fresh
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Додано: Чет 13 гру, 2018 21:29
X-Fresh написав:
когда они вкурят, я буду уже в башнях таряна обогреваться
охотно тебе верю.
но ты за своими bmc таки приглядывай, из одессы не только няшечные максики приезжают...
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Чет 13 гру, 2018 21:31
X-Fresh написав:
когда они вкурят, я буду уже в башнях таряна обогреваться
А прикинь рядом будет жить такой же X-Fresh-2 ?
Живите своим умом!
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Додано: Чет 13 гру, 2018 21:47
и шо7 в ЦП так отапливают коридор что (там +27) что там вообще можно никогда не топить
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X-Fresh
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Додано: Чет 13 гру, 2018 21:52
X-Fresh написав:
и шо7 в ЦП так отапливают коридор что (там +27) что там вообще можно никогда не топить
Ну и зачем тебе тарьян ? бери ЦП )
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Чет 13 гру, 2018 22:08
zzzzzz написав:
Ну и зачем тебе тарьян ? бери ЦП )
зужжжжащий, ТТ и ЦП это разные планеты, но тебе в силу альтернативного мышления(слабоумия) увы этого не понять...
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Прохожий
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Додано: Чет 13 гру, 2018 22:11
Yuri_T написав: морда написав: Yuri_T написав:
если не проводится оценка, то в договоре дарения описывается лишь объект без указания цены.взять 1,5% от ноля не получится никак.имхо.
зы. тема интересная, буду рад альтернативному мнению.
... Но иначе - есть
по военному сбору что думаете в таком случае?
меня интересовала комплексная цена операции ..
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морда
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Додано: Чет 13 гру, 2018 22:13
zzzzzz написав:
Ну и зачем тебе тарьян ? бери ЦП )
цп надоел
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X-Fresh
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Додано: Чет 13 гру, 2018 22:14
Прохожий написав: zzzzzz написав:
Ну и зачем тебе тарьян ? бери ЦП )
зужжжжащий, ТТ и ЦП это разные планеты, но тебе в силу альтернативного мышления(слабоумия) увы этого не понять...
Одного бана за хамство было мало?
Очень умные не понимают за что в бан улетают?
Живите своим умом!
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zzzzzz
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