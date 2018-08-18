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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 13 гру, 2018 22:14
Прохожий написав: zzzzzz написав:
Ну и зачем тебе тарьян ? бери ЦП )
зужжжжащий, ТТ и ЦП это разные планеты, но тебе в силу альтернативного мышления(слабоумия) увы этого не понять...
Будут разные планеты. Если киевский СБУ не пресечет деятельность "ОПГ Тарян"(с).
Кстати, UA так и не ответил каким боком СБУ к вопросам строительства жилья в Киеве. Ну, кроме того, что им тоже хочется иметь квартиры с панорамным остеклением, несмотря на всю его энергонеэффективность.
Востаннє редагувалось airmax78
в Чет 13 гру, 2018 22:18, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Чет 13 гру, 2018 22:16
Прохожий написав: zzzzzz написав:
Ну и зачем тебе тарьян ? бери ЦП )
зужжжжащий, ТТ и ЦП это разные планеты
, но тебе в силу альтернативного мышления(слабоумия) увы этого не понять...
Вы имеете ввиду, что ЦП можно купить и жить, а ТТ мож построят, а мож и нет...
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Додано: Чет 13 гру, 2018 22:19
UA написав: Прохожий написав: zzzzzz написав:
Ну и зачем тебе тарьян ? бери ЦП )
зужжжжащий, ТТ и ЦП это разные планеты
, но тебе в силу альтернативного мышления(слабоумия) увы этого не понять...
Вы имеете ввиду, что ЦП можно купить и жить, а ТТ мож построят, а мож и нет...
Осталось совсем немного подождать, каких то 3-5 лет ))
Живите своим умом!
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Додано: Чет 13 гру, 2018 22:57
zzzzzz написав:
UA написав: Прохожий написав:
зужжжжащий, ТТ и ЦП это разные планеты
, но тебе в силу альтернативного мышления(слабоумия) увы этого не понять...
Вы имеете ввиду, что ЦП можно купить и жить, а ТТ мож построят, а мож и нет...
Осталось совсем немного подождать, каких то 3-5 лет ))
3 35-этажные премиальные свечки все-таки. В ситуации, когда повышение цены с 1700 до 2300 - на микроскопические (для такого сегмента в любой стране) 600 баксов просто рубит продажи на корню. А тут еще какие-то архитектурные инспекторы-попрошайки из СБУ под ногами путаются.
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airmax78
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Додано: Чет 13 гру, 2018 23:01
airmax78 написав:
3 35-этажные премиальные свечки все-таки. В ситуации, когда повышение цены с 1700 до 2300 - на микроскопические (для такого сегмента в любой стране) 600 баксов просто рубит продажи на корню. А тут еще какие-то архитектурные инспекторы-попрошайки из СБУ под ногами путаются.
Кстати, тарян гр ода из немногих кто продаёт через облигации
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