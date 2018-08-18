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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2999300030013002

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1252
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
110
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
265
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
195
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
234
Якість будівництва
16%
196
Всього голосів : 1252
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 22:13

  zzzzzz написав:
Ну и зачем тебе тарьян ? бери ЦП )

цп надоел
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 22:14

  Прохожий написав:
  zzzzzz написав:Ну и зачем тебе тарьян ? бери ЦП )

зужжжжащий, ТТ и ЦП это разные планеты, но тебе в силу альтернативного мышления(слабоумия) увы этого не понять...
:shock:

Будут разные планеты. Если киевский СБУ не пресечет деятельность "ОПГ Тарян"(с).
Кстати, UA так и не ответил каким боком СБУ к вопросам строительства жилья в Киеве. Ну, кроме того, что им тоже хочется иметь квартиры с панорамным остеклением, несмотря на всю его энергонеэффективность.
Востаннє редагувалось airmax78 в Чет 13 гру, 2018 22:18, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 22:16

  Прохожий написав:
  zzzzzz написав:Ну и зачем тебе тарьян ? бери ЦП )

зужжжжащий, ТТ и ЦП это разные планеты, но тебе в силу альтернативного мышления(слабоумия) увы этого не понять...
:shock:

Вы имеете ввиду, что ЦП можно купить и жить, а ТТ мож построят, а мож и нет... :mrgreen:
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 22:19

  UA написав:
  Прохожий написав:
  zzzzzz написав:Ну и зачем тебе тарьян ? бери ЦП )

зужжжжащий, ТТ и ЦП это разные планеты, но тебе в силу альтернативного мышления(слабоумия) увы этого не понять...
:shock:

Вы имеете ввиду, что ЦП можно купить и жить, а ТТ мож построят, а мож и нет... :mrgreen:


Осталось совсем немного подождать, каких то 3-5 лет ))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 22:57

  zzzzzz написав:
  UA написав:
  Прохожий написав:зужжжжащий, ТТ и ЦП это разные планеты, но тебе в силу альтернативного мышления(слабоумия) увы этого не понять...
:shock:

Вы имеете ввиду, что ЦП можно купить и жить, а ТТ мож построят, а мож и нет... :mrgreen:


Осталось совсем немного подождать, каких то 3-5 лет ))

3 35-этажные премиальные свечки все-таки. В ситуации, когда повышение цены с 1700 до 2300 - на микроскопические (для такого сегмента в любой стране) 600 баксов просто рубит продажи на корню. А тут еще какие-то архитектурные инспекторы-попрошайки из СБУ под ногами путаются.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 23:01

  airmax78 написав:3 35-этажные премиальные свечки все-таки. В ситуации, когда повышение цены с 1700 до 2300 - на микроскопические (для такого сегмента в любой стране) 600 баксов просто рубит продажи на корню. А тут еще какие-то архитектурные инспекторы-попрошайки из СБУ под ногами путаются.

Кстати, тарян гр ода из немногих кто продаёт через облигации
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 23:20

  hume написав:
  airmax78 написав:3 35-этажные премиальные свечки все-таки. В ситуации, когда повышение цены с 1700 до 2300 - на микроскопические (для такого сегмента в любой стране) 600 баксов просто рубит продажи на корню. А тут еще какие-то архитектурные инспекторы-попрошайки из СБУ под ногами путаются.

Кстати, тарян гр ода из немногих кто продаёт через облигации

Это не важно. Они забыли "традиции"(с). Можно продавать хоть за пакеты с кэшем по договору о резервировании, без единого разрешительного документа, если чтишь "традиции".
airmax78
 
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