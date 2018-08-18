Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
зужжжжащий, ТТ и ЦП это разные планеты, но тебе в силу альтернативного мышления(слабоумия) увы этого не понять...
Будут разные планеты. Если киевский СБУ не пресечет деятельность "ОПГ Тарян"(с). Кстати, UA так и не ответил каким боком СБУ к вопросам строительства жилья в Киеве. Ну, кроме того, что им тоже хочется иметь квартиры с панорамным остеклением, несмотря на всю его энергонеэффективность.
Востаннє редагувалось airmax78 в Чет 13 гру, 2018 22:18, всього редагувалось 2 разів.
Прохожий написав:зужжжжащий, ТТ и ЦП это разные планеты, но тебе в силу альтернативного мышления(слабоумия) увы этого не понять...
Вы имеете ввиду, что ЦП можно купить и жить, а ТТ мож построят, а мож и нет...
Осталось совсем немного подождать, каких то 3-5 лет ))
3 35-этажные премиальные свечки все-таки. В ситуации, когда повышение цены с 1700 до 2300 - на микроскопические (для такого сегмента в любой стране) 600 баксов просто рубит продажи на корню. А тут еще какие-то архитектурные инспекторы-попрошайки из СБУ под ногами путаются.
airmax78 написав:3 35-этажные премиальные свечки все-таки. В ситуации, когда повышение цены с 1700 до 2300 - на микроскопические (для такого сегмента в любой стране) 600 баксов просто рубит продажи на корню. А тут еще какие-то архитектурные инспекторы-попрошайки из СБУ под ногами путаются.
Кстати, тарян гр ода из немногих кто продаёт через облигации
airmax78 написав:3 35-этажные премиальные свечки все-таки. В ситуации, когда повышение цены с 1700 до 2300 - на микроскопические (для такого сегмента в любой стране) 600 баксов просто рубит продажи на корню. А тут еще какие-то архитектурные инспекторы-попрошайки из СБУ под ногами путаются.
Кстати, тарян гр ода из немногих кто продаёт через облигации
Это не важно. Они забыли "традиции"(с). Можно продавать хоть за пакеты с кэшем по договору о резервировании, без единого разрешительного документа, если чтишь "традиции".
Опубликовали новые тарифы , подорожание незначительное.
Левый берег который греется от Еврореконструкции.
для абонентів житлових будинків з будинковими та квартирними приладами обліку теплової енергії – 1341,53 грн/Гкал, з урахуванням податку на додану вартість (у тому числі: паливна складова – 1011,76 грн/Гкал; решта витрат, крім паливної складової – 329,77 грн/Гкал),
для абонентів житлових будинків без будинкових та квартирних приладів обліку теплової енергії – 35,67 грн за 1 кв. м за місяць протягом періоду надання послуги з централізованого опалення, з урахуванням податку на додану вартість (у тому числі: паливна складова – 26,90 грн за 1 кв. м; решта витрат, крім паливної складової – 8,77 грн за 1 кв. м);
за умови підключення рушникосушильників до систем централізованого постачання гарячої води – 80,28 грн за 1 куб. м, з урахуванням податку на додану вартість (у тому числі: паливна складова – 54,17 грн за 1 куб. м; решта витрат, крім паливної складової – 26,11 грн за 1 куб. м),
за відсутності рушникосушильників – 74,22 грн за 1 куб. м, з урахуванням податку на додану вартість (у тому числі: паливна складова – 49,60 грн за 1 куб. м; решта витрат, крім паливної складової – 24,62 грн за 1 куб. м).
По тарифам Киевтеплоэнерго постанову не опубликовали, КТЭ написало на своем сайте только кусок, судя по расчетным величинам тарифы от КТЭ будут даже ниже чем от Еврореконструкции.
Так для общего развития. Сейчас тариф на тепло от Киевтеплоэнерго 1351 грн/Гкал , 31,52 кв.м . Вода 80,5 / 74,5
Харьков - 1539 : или 39,4 за кв.м. теплая вода 93,22 / 86,32 ( без полотенцесушителя)
Чернигов - 1737,94 грн/Гкал 41,02 грн за 1 кв. м ( в Киеве 31,52) Вода 103,2 / 95,11
Черкассы - 1606 грн/Гкал (38,40 грн за кв.м.) Вода 94,5 /87,2
Ровно - 1795 грн/Гкал ( 42,73 грн за кв.м. ) Вода - 105,7 / 95,8
Кривой рог - 1701 грн/Гкал , без счетчиков - 80,04 за кв.м