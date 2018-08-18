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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2999300030013002

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1252
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
110
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
265
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
195
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
234
Якість будівництва
16%
196
Всього голосів : 1252
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 22:13

  zzzzzz написав:
Ну и зачем тебе тарьян ? бери ЦП )

цп надоел
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 22:14

  Прохожий написав:
  zzzzzz написав:Ну и зачем тебе тарьян ? бери ЦП )

зужжжжащий, ТТ и ЦП это разные планеты, но тебе в силу альтернативного мышления(слабоумия) увы этого не понять...
:shock:

Будут разные планеты. Если киевский СБУ не пресечет деятельность "ОПГ Тарян"(с).
Кстати, UA так и не ответил каким боком СБУ к вопросам строительства жилья в Киеве. Ну, кроме того, что им тоже хочется иметь квартиры с панорамным остеклением, несмотря на всю его энергонеэффективность.
Востаннє редагувалось airmax78 в Чет 13 гру, 2018 22:18, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 22:16

  Прохожий написав:
  zzzzzz написав:Ну и зачем тебе тарьян ? бери ЦП )

зужжжжащий, ТТ и ЦП это разные планеты, но тебе в силу альтернативного мышления(слабоумия) увы этого не понять...
:shock:

Вы имеете ввиду, что ЦП можно купить и жить, а ТТ мож построят, а мож и нет... :mrgreen:
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 22:19

  UA написав:
  Прохожий написав:
  zzzzzz написав:Ну и зачем тебе тарьян ? бери ЦП )

зужжжжащий, ТТ и ЦП это разные планеты, но тебе в силу альтернативного мышления(слабоумия) увы этого не понять...
:shock:

Вы имеете ввиду, что ЦП можно купить и жить, а ТТ мож построят, а мож и нет... :mrgreen:


Осталось совсем немного подождать, каких то 3-5 лет ))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 22:57

  zzzzzz написав:
  UA написав:
  Прохожий написав:зужжжжащий, ТТ и ЦП это разные планеты, но тебе в силу альтернативного мышления(слабоумия) увы этого не понять...
:shock:

Вы имеете ввиду, что ЦП можно купить и жить, а ТТ мож построят, а мож и нет... :mrgreen:


Осталось совсем немного подождать, каких то 3-5 лет ))

3 35-этажные премиальные свечки все-таки. В ситуации, когда повышение цены с 1700 до 2300 - на микроскопические (для такого сегмента в любой стране) 600 баксов просто рубит продажи на корню. А тут еще какие-то архитектурные инспекторы-попрошайки из СБУ под ногами путаются.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 23:01

  airmax78 написав:3 35-этажные премиальные свечки все-таки. В ситуации, когда повышение цены с 1700 до 2300 - на микроскопические (для такого сегмента в любой стране) 600 баксов просто рубит продажи на корню. А тут еще какие-то архитектурные инспекторы-попрошайки из СБУ под ногами путаются.

Кстати, тарян гр ода из немногих кто продаёт через облигации
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 23:20

  hume написав:
  airmax78 написав:3 35-этажные премиальные свечки все-таки. В ситуации, когда повышение цены с 1700 до 2300 - на микроскопические (для такого сегмента в любой стране) 600 баксов просто рубит продажи на корню. А тут еще какие-то архитектурные инспекторы-попрошайки из СБУ под ногами путаются.

Кстати, тарян гр ода из немногих кто продаёт через облигации

Это не важно. Они забыли "традиции"(с). Можно продавать хоть за пакеты с кэшем по договору о резервировании, без единого разрешительного документа, если чтишь "традиции".
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 01:46

Опубликовали новые тарифы , подорожание незначительное.

Левый берег который греется от Еврореконструкции.

для абонентів житлових будинків з будинковими та квартирними приладами обліку теплової енергії – 1341,53 грн/Гкал, з урахуванням податку на додану вартість (у тому числі: паливна складова – 1011,76 грн/Гкал; решта витрат, крім паливної складової – 329,77 грн/Гкал),

для абонентів житлових будинків без будинкових та квартирних приладів обліку теплової енергії – 35,67 грн за 1 кв. м за місяць протягом періоду надання послуги з централізованого опалення, з урахуванням податку на додану вартість (у тому числі: паливна складова – 26,90 грн за 1 кв. м; решта витрат, крім паливної складової – 8,77 грн за 1 кв. м);

за умови підключення рушникосушильників до систем централізованого постачання гарячої води – 80,28 грн за 1 куб. м, з урахуванням податку на додану вартість (у тому числі: паливна складова – 54,17 грн за 1 куб. м; решта витрат, крім паливної складової – 26,11 грн за 1 куб. м),

за відсутності рушникосушильників – 74,22 грн за 1 куб. м, з урахуванням податку на додану вартість (у тому числі: паливна складова – 49,60 грн за 1 куб. м; решта витрат, крім паливної складової – 24,62 грн за 1 куб. м).


По тарифам Киевтеплоэнерго постанову не опубликовали, КТЭ написало на своем сайте
только кусок, судя по расчетным величинам тарифы от КТЭ будут даже ниже чем от Еврореконструкции.

Так для общего развития. Сейчас тариф на тепло от Киевтеплоэнерго 1351 грн/Гкал , 31,52 кв.м . Вода 80,5 / 74,5


Харьков - 1539 : или 39,4 за кв.м.
теплая вода 93,22 / 86,32 ( без полотенцесушителя)


Чернигов - 1737,94 грн/Гкал 41,02 грн за 1 кв. м ( в Киеве 31,52)
Вода 103,2 / 95,11

Черкассы - 1606 грн/Гкал (38,40 грн за кв.м.)
Вода 94,5 /87,2

Ровно - 1795 грн/Гкал ( 42,73 грн за кв.м. )
Вода - 105,7 / 95,8

Кривой рог - 1701 грн/Гкал , без счетчиков - 80,04 за кв.м :shock:
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 06:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Трошки про тотальне зубожіннія, безробіття і низькі зарплати.

https://www.facebook.com/10000578973437 ... 618909621/
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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