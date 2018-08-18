для абонентів житлових будинків з будинковими та квартирними приладами обліку теплової енергії – 1341,53 грн/Гкал, з урахуванням податку на додану вартість (у тому числі: паливна складова – 1011,76 грн/Гкал; решта витрат, крім паливної складової – 329,77 грн/Гкал),



для абонентів житлових будинків без будинкових та квартирних приладів обліку теплової енергії – 35,67 грн за 1 кв. м за місяць протягом періоду надання послуги з централізованого опалення, з урахуванням податку на додану вартість (у тому числі: паливна складова – 26,90 грн за 1 кв. м; решта витрат, крім паливної складової – 8,77 грн за 1 кв. м);



за умови підключення рушникосушильників до систем централізованого постачання гарячої води – 80,28 грн за 1 куб. м, з урахуванням податку на додану вартість (у тому числі: паливна складова – 54,17 грн за 1 куб. м; решта витрат, крім паливної складової – 26,11 грн за 1 куб. м),



за відсутності рушникосушильників – 74,22 грн за 1 куб. м, з урахуванням податку на додану вартість (у тому числі: паливна складова – 49,60 грн за 1 куб. м; решта витрат, крім паливної складової – 24,62 грн за 1 куб. м).