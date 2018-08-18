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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3000300130023003

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1252
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
110
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
265
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
195
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
234
Якість будівництва
16%
196
Всього голосів : 1252
Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 09:28

тариф на відпуск тепла з ТЕЦ КТЕ для потреб населення становить 785,94 грн/Гкал (без ПДВ) (Постанова НКРЕКП від 18.09.2018 №1053), встановлено з 01.01.2019 - 964,19. Приріст 22.7% ( без ПДВ )

Предположительно тариф для населения при наличии счетчика поднимется 1354,78 +178,25 =1533,03 грн/Гкал ( тариф должна утвердить КМДА ) но это без учета котелен, специалисты мне подсказали что конечный тариф будет не менее - 1600 ( сейчас 1354 )
Востаннє редагувалось zzzzzz в П'ят 14 гру, 2018 09:40, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 09:35

  kingkongovets написав:Трошки про тотальне зубожіннія, безробіття і низькі зарплати.

https://www.facebook.com/10000578973437 ... 618909621/

Чтение порохоботского аккаунта убаюкивает на ночь? Лучше алкоголя?
...Упс...это вы с утра такую хрень читаете? Ну Вы...не балуйтесь допингом-до добра не приведёт
Востаннє редагувалось Serg-ik в П'ят 14 гру, 2018 09:36, всього редагувалось 1 раз.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 09:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Огромные очереди: украинцы в Польше массово ринулись становиться на консульский учет.
https://poland2day.com/ru/ogromnyie-och ... kiy-uchet/
moniks
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 09:49

  moniks написав:Огромные очереди: украинцы в Польше массово ринулись становиться на консульский учет.
https://poland2day.com/ru/ogromnyie-och ... kiy-uchet/

То новий підхід для шарового ввозу "євроблях".
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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