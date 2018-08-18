Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
тариф на відпуск тепла з ТЕЦ КТЕ для потреб населення становить 785,94 грн/Гкал (без ПДВ) (Постанова НКРЕКП від 18.09.2018 №1053), встановлено з 01.01.2019 - 964,19. Приріст 22.7% ( без ПДВ )
Предположительно тариф для населения при наличии счетчика поднимется 1354,78 +178,25 =1533,03 грн/Гкал ( тариф должна утвердить КМДА ) но это без учета котелен, специалисты мне подсказали что конечный тариф будет не менее - 1600 ( сейчас 1354 )
Востаннє редагувалось zzzzzz в П'ят 14 гру, 2018 09:40, всього редагувалось 1 раз.