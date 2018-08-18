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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3000300130023003

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1252
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
110
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
265
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
195
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
234
Якість будівництва
16%
196
Всього голосів : 1252
Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 09:35

  kingkongovets написав:Трошки про тотальне зубожіннія, безробіття і низькі зарплати.

https://www.facebook.com/10000578973437 ... 618909621/

Чтение порохоботского аккаунта убаюкивает на ночь? Лучше алкоголя?
...Упс...это вы с утра такую хрень читаете? Ну Вы...не балуйтесь допингом-до добра не приведёт
Востаннє редагувалось Serg-ik в П'ят 14 гру, 2018 09:36, всього редагувалось 1 раз.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 09:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Огромные очереди: украинцы в Польше массово ринулись становиться на консульский учет.
https://poland2day.com/ru/ogromnyie-och ... kiy-uchet/
moniks
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 09:52

ПОХ повышает свою привлекательность :mrgreen:

Тарифы на тепло от Евро-реконструкции уже утвердили будут с 1 января - 1341 грн/Гкал ( сейчас 1225 )

от Киевтеплоэнерго будут повышены с 1354 до 1600-1650 грн/Гкал

ПОХ наше фсе :mrgreen:

Почему Евро-реконструкция и КиевТеплоЭнерго дают такое отличие все понимают ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 10:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ребята, не понимаю сам иногда, но у людей есть деньги на квартиры. В большинстве случаев это не накопления новые, а всё ещё матрасы. В одном комплексе эконом класса, который больше чем мордор, каждый день уходит по 3 4 квартиры.
Kostia
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 10:36

  Kostia написав:Ребята, не понимаю сам иногда, но у людей есть деньги на квартиры. В большинстве случаев это не накопления новые, а всё ещё матрасы. В одном комплексе эконом класса, который больше чем мордор, каждый день уходит по 3 4 квартиры.

Квартиры вытеснили депозиты.
Логичное объяснение?
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 10:38

  UA написав:
  Kostia написав:Ребята, не понимаю сам иногда, но у людей есть деньги на квартиры. В большинстве случаев это не накопления новые, а всё ещё матрасы. В одном комплексе эконом класса, который больше чем мордор, каждый день уходит по 3 4 квартиры.

Квартиры вытеснили депозиты.
Логичное объяснение?

Вполне, но как правило это покупки для себя, и там люди семьями сбрасываются. Это я об эконом, комфорте
Kostia
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 10:46

  Kostia написав:
  UA написав:Квартиры вытеснили депозиты.
Логичное объяснение?

Вполне, но как правило это покупки для себя, и там люди семьями сбрасываются. Это я об эконом, комфорте

Уже много лет на первичке продается больше квартир, чем на вторичке.
По своему кругу - Кто победнее инвестирует в стройку, кто позажиточнее покупают строго вторичку. У вторых время стоит денег. У первых цена определяет всё.
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 10:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

+ в копилку роста КРЖН

По Киеву на танке: американский певец показал клип

https://korrespondent.net/showbiz/music ... kazal-klyp
Чукча2
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 11:06

  Чукча2 написав:+ в копилку роста КРЖН

По Киеву на танке: американский певец показал клип

https://korrespondent.net/showbiz/music ... kazal-klyp

Намекает что такие экстерьеры и интерьеры провоцируют суицид.
Пляяяя... А песня называется "Боль" и посвящена КРЖН:

My day will come, I gave too much
I sold my soul, I'm waiting for my pay in full
My only one, your dying love, I've seen enough

[Hook]
I tried but, I don't think so, maybe it was me who was fucking up
I gave all I could give but, it seems like it never really was enough
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 11:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://news.liga.net/incidents/news/v- ... tajka-foto
"В Фастове в результате взрыва обрушилась часть пятиэтажки"

Газ в многоэтажках - зло!
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