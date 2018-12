Додано: П'ят 14 гру, 2018 11:06

Чукча2 написав: + в копилку роста КРЖН



По Киеву на танке: американский певец показал клип



https://korrespondent.net/showbiz/music ... kazal-klyp + в копилку роста КРЖНПо Киеву на танке: американский певец показал клип

Намекает что такие экстерьеры и интерьеры провоцируют суицид.Пляяяя... А песня называется "Боль" и посвящена КРЖН:My day will come, I gave too muchI sold my soul, I'm waiting for my pay in fullMy only one, your dying love, I've seen enough[Hook]I tried but, I don't think so, maybe it was me who was fucking upI gave all I could give but, it seems like it never really was enough