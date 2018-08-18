Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Ребята, не понимаю сам иногда, но у людей есть деньги на квартиры. В большинстве случаев это не накопления новые, а всё ещё матрасы. В одном комплексе эконом класса, который больше чем мордор, каждый день уходит по 3 4 квартиры.
Kostia написав:Ребята, не понимаю сам иногда, но у людей есть деньги на квартиры. В большинстве случаев это не накопления новые, а всё ещё матрасы. В одном комплексе эконом класса, который больше чем мордор, каждый день уходит по 3 4 квартиры.
Kostia написав:Ребята, не понимаю сам иногда, но у людей есть деньги на квартиры. В большинстве случаев это не накопления новые, а всё ещё матрасы. В одном комплексе эконом класса, который больше чем мордор, каждый день уходит по 3 4 квартиры.
Квартиры вытеснили депозиты. Логичное объяснение?
Вполне, но как правило это покупки для себя, и там люди семьями сбрасываются. Это я об эконом, комфорте
UA написав:Квартиры вытеснили депозиты. Логичное объяснение?
Вполне, но как правило это покупки для себя, и там люди семьями сбрасываются. Это я об эконом, комфорте
Уже много лет на первичке продается больше квартир, чем на вторичке. По своему кругу - Кто победнее инвестирует в стройку, кто позажиточнее покупают строго вторичку. У вторых время стоит денег. У первых цена определяет всё.