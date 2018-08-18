Додано: П'ят 14 гру, 2018 12:51

kingkongovets написав: Трошки про тотальне зубожіннія, безробіття і низькі зарплати.



https://www.facebook.com/10000578973437 ... 618909621/ Трошки про тотальне зубожіннія, безробіття і низькі зарплати.

У цей же час з іншого боку земної кулі"...русскоязычная Америка, чрезвычайно многочисленная, агрессивная, вечно брюзжащая и всем вечно недовольная, с упоением глотающая путинскую эрзац-пропаганду государственных российских телеканалов. Это, прежде всего, пенсионеры, в отношении которых действует такое правило, что они уже старики, и выжили совсем из ума, не имеют собственного мнения, а только пересказывают виденное в телевизое, и что прислушиваться к их словам глупо. В большинстве своем они сохранили святую убежденность, что нет ничего лучше Советского Союза и презирают Америку с позиции как бы советского образованца. Во-вторых, это люди низкоквалифицированного труда: таксисты, водители убера, продавцы, сиделки, грузчики, охранники, разнорабочие, короче, пролетариат без высшего образования, презирающие Америку уже с позиции российского люмпена. Это иногда нелегалы, или не имеющие разрешения на работу, приехавшие по туристическим или студенческим визам, люди, живущие небогато по сравнению со средним классом, в маленьких квартирах, в комнатах общежитий, в дворницких, в гаражах, в автомобилях. Эти люди плохо интегрируются, смотрят российское телевидение, презирают американцев, подвержены пропаганде, хают все местное и возвеличивают все родное, российское, они вечно всем недовольны и постоянно сравнивают жизнь местную и жизнь на родине, отдавая однозначное предпочтение последней.".