Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
За полгода 22 столичные квартиры самовольно отключились от системы централизованного отопления
Еще 123 случая отключения зафиксировано с сентября 2016 по апрель 2018 года (в этот период оператором услуги было «Киевэнерго»).
Вопросы игнорирования норм проживания в многоквартирном доме, Закона Украины «О жилищно-коммунальных услугах», самостоятельного демонтажа труб и радиаторов – не новы и неоднократно выносились на комиссию по вопросам ЖКХ и 5, и 10 лет назад. Городским хроникам известны многократные судебные разбирательства.
Вопреки информационным кампаниям и правилам добрососедства, в 2018 году явление продолжает существовать и развиваться…
Kostia написав:Ребята, не понимаю сам иногда, но у людей есть деньги на квартиры. В большинстве случаев это не накопления новые, а всё ещё матрасы. В одном комплексе эконом класса, который больше чем мордор, каждый день уходит по 3 4 квартиры.
в грейт вон если верить некоторым то уже пол комплекса раскуплено
стадия стойки--замерзший экскаватор в яме. Но многие верят что им построят такое как нарисовали))))
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан). ------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Kostia написав:Ребята, не понимаю сам иногда, но у людей есть деньги на квартиры. В большинстве случаев это не накопления новые, а всё ещё матрасы. В одном комплексе эконом класса, который больше чем мордор, каждый день уходит по 3 4 квартиры.
в грейт вон если верить некоторым то уже пол комплекса раскуплено
стадия стойки--замерзший экскаватор в яме. Но многие верят что им построят такое как нарисовали))))
То что писал я правда, в том комплексе продают 3 4 в день, как в грейте не знаю. Я сам не понимаю откуда столько денег, но они есть. Правда в бизнес и выше сегменте более 50 % покупают не для жизни, а просто под аренду или маринуют деньги, просто не делая ремонт.
У цей же час з іншого боку земної кулі"...русскоязычная Америка, чрезвычайно многочисленная, агрессивная, вечно брюзжащая и всем вечно недовольная, с упоением глотающая путинскую эрзац-пропаганду государственных российских телеканалов. Это, прежде всего, пенсионеры, в отношении которых действует такое правило, что они уже старики, и выжили совсем из ума, не имеют собственного мнения, а только пересказывают виденное в телевизое, и что прислушиваться к их словам глупо. В большинстве своем они сохранили святую убежденность, что нет ничего лучше Советского Союза и презирают Америку с позиции как бы советского образованца. Во-вторых, это люди низкоквалифицированного труда: таксисты, водители убера, продавцы, сиделки, грузчики, охранники, разнорабочие, короче, пролетариат без высшего образования, презирающие Америку уже с позиции российского люмпена. Это иногда нелегалы, или не имеющие разрешения на работу, приехавшие по туристическим или студенческим визам, люди, живущие небогато по сравнению со средним классом, в маленьких квартирах, в комнатах общежитий, в дворницких, в гаражах, в автомобилях. Эти люди плохо интегрируются, смотрят российское телевидение, презирают американцев, подвержены пропаганде, хают все местное и возвеличивают все родное, российское, они вечно всем недовольны и постоянно сравнивают жизнь местную и жизнь на родине, отдавая однозначное предпочтение последней. Им не нравится тут решительно ничего. Ни местные дороги, ни местная медицина, ни погода, ни работа, ни жилье, ни люди, ни законы, ничего вообще". https://uainfo.org/blognews/1544775187- ... sskiy.html