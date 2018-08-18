в грейт вон если верить некоторым то уже пол комплекса раскуплено
стадия стойки--замерзший экскаватор в яме. Но многие верят что им построят такое как нарисовали))))
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Додано: П'ят 14 гру, 2018 12:27
в грейт вон если верить некоторым то уже пол комплекса раскуплено
стадия стойки--замерзший экскаватор в яме. Но многие верят что им построят такое как нарисовали))))
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Додано: П'ят 14 гру, 2018 12:35
То что писал я правда, в том комплексе продают 3 4 в день, как в грейте не знаю. Я сам не понимаю откуда столько денег, но они есть. Правда в бизнес и выше сегменте более 50 % покупают не для жизни, а просто под аренду или маринуют деньги, просто не делая ремонт.
Додано: П'ят 14 гру, 2018 12:51
У цей же час з іншого боку земної кулі"...русскоязычная Америка, чрезвычайно многочисленная, агрессивная, вечно брюзжащая и всем вечно недовольная, с упоением глотающая путинскую эрзац-пропаганду государственных российских телеканалов. Это, прежде всего, пенсионеры, в отношении которых действует такое правило, что они уже старики, и выжили совсем из ума, не имеют собственного мнения, а только пересказывают виденное в телевизое, и что прислушиваться к их словам глупо. В большинстве своем они сохранили святую убежденность, что нет ничего лучше Советского Союза и презирают Америку с позиции как бы советского образованца. Во-вторых, это люди низкоквалифицированного труда: таксисты, водители убера, продавцы, сиделки, грузчики, охранники, разнорабочие, короче, пролетариат без высшего образования, презирающие Америку уже с позиции российского люмпена. Это иногда нелегалы, или не имеющие разрешения на работу, приехавшие по туристическим или студенческим визам, люди, живущие небогато по сравнению со средним классом, в маленьких квартирах, в комнатах общежитий, в дворницких, в гаражах, в автомобилях. Эти люди плохо интегрируются, смотрят российское телевидение, презирают американцев, подвержены пропаганде, хают все местное и возвеличивают все родное, российское, они вечно всем недовольны и постоянно сравнивают жизнь местную и жизнь на родине, отдавая однозначное предпочтение последней. Им не нравится тут решительно ничего. Ни местные дороги, ни местная медицина, ни погода, ни работа, ни жилье, ни люди, ни законы, ничего вообще".
Додано: П'ят 14 гру, 2018 12:51
Спросил у мастера по клинингу, купила ли квартиру в грейт. Говорит нет.
Короче брешуть про продажі. Також не знають в електричці фастів-жмеринка.
Всім процвітання!
Додано: П'ят 14 гру, 2018 13:07
это сейчас домработницу так называют??)))
Спросите у мастера по безопасности подъезда , вдруг она купила))))
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Додано: П'ят 14 гру, 2018 13:07
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: П'ят 14 гру, 2018 13:19
А зачем переписывать? Оформите бессрочную генеральную доверенность на квартиру и все, сможет распоряжаться как посчитает нужным.
Додано: П'ят 14 гру, 2018 13:25
Это был мастер по логистике.)))
Ну хоть не в семикомнатной)))
Додано: П'ят 14 гру, 2018 13:47
Додано: П'ят 14 гру, 2018 13:48
Респект прекращай, я ещё не могу отойти от покупки такститом на кудряшова
Востаннє редагувалось hume в П'ят 14 гру, 2018 14:11, всього редагувалось 1 раз.
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