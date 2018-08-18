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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3002300330043005>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1252
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
110
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
265
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
195
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
234
Якість будівництва
16%
196
Всього голосів : 1252
Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 12:27

  Kostia написав:Ребята, не понимаю сам иногда, но у людей есть деньги на квартиры. В большинстве случаев это не накопления новые, а всё ещё матрасы. В одном комплексе эконом класса, который больше чем мордор, каждый день уходит по 3 4 квартиры.


в грейт вон если верить некоторым то уже пол комплекса раскуплено :mrgreen:

стадия стойки--замерзший экскаватор в яме. Но многие верят что им построят такое как нарисовали))))
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 12:35

  Жека79 написав:
  Kostia написав:Ребята, не понимаю сам иногда, но у людей есть деньги на квартиры. В большинстве случаев это не накопления новые, а всё ещё матрасы. В одном комплексе эконом класса, который больше чем мордор, каждый день уходит по 3 4 квартиры.


в грейт вон если верить некоторым то уже пол комплекса раскуплено :mrgreen:

стадия стойки--замерзший экскаватор в яме. Но многие верят что им построят такое как нарисовали))))

То что писал я правда, в том комплексе продают 3 4 в день, как в грейте не знаю. Я сам не понимаю откуда столько денег, но они есть. Правда в бизнес и выше сегменте более 50 % покупают не для жизни, а просто под аренду или маринуют деньги, просто не делая ремонт.
Kostia
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 12:51

  kingkongovets написав:Трошки про тотальне зубожіннія, безробіття і низькі зарплати.

https://www.facebook.com/10000578973437 ... 618909621/

У цей же час з іншого боку земної кулі"...русскоязычная Америка, чрезвычайно многочисленная, агрессивная, вечно брюзжащая и всем вечно недовольная, с упоением глотающая путинскую эрзац-пропаганду государственных российских телеканалов. Это, прежде всего, пенсионеры, в отношении которых действует такое правило, что они уже старики, и выжили совсем из ума, не имеют собственного мнения, а только пересказывают виденное в телевизое, и что прислушиваться к их словам глупо. В большинстве своем они сохранили святую убежденность, что нет ничего лучше Советского Союза и презирают Америку с позиции как бы советского образованца. Во-вторых, это люди низкоквалифицированного труда: таксисты, водители убера, продавцы, сиделки, грузчики, охранники, разнорабочие, короче, пролетариат без высшего образования, презирающие Америку уже с позиции российского люмпена. Это иногда нелегалы, или не имеющие разрешения на работу, приехавшие по туристическим или студенческим визам, люди, живущие небогато по сравнению со средним классом, в маленьких квартирах, в комнатах общежитий, в дворницких, в гаражах, в автомобилях. Эти люди плохо интегрируются, смотрят российское телевидение, презирают американцев, подвержены пропаганде, хают все местное и возвеличивают все родное, российское, они вечно всем недовольны и постоянно сравнивают жизнь местную и жизнь на родине, отдавая однозначное предпочтение последней. Им не нравится тут решительно ничего. Ни местные дороги, ни местная медицина, ни погода, ни работа, ни жилье, ни люди, ни законы, ничего вообще". https://uainfo.org/blognews/1544775187- ... sskiy.html
:D :D :D
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 12:51

  Жека79 написав:
  Kostia написав:Ребята, не понимаю сам иногда, но у людей есть деньги на квартиры. В большинстве случаев это не накопления новые, а всё ещё матрасы. В одном комплексе эконом класса, который больше чем мордор, каждый день уходит по 3 4 квартиры.


в грейт вон если верить некоторым то уже пол комплекса раскуплено :mrgreen:

стадия стойки--замерзший экскаватор в яме. Но многие верят что им построят такое как нарисовали))))


Спросил у мастера по клинингу, купила ли квартиру в грейт. Говорит нет.

Короче брешуть про продажі. Також не знають в електричці фастів-жмеринка.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 13:07

  Первый написав:Спросил у мастера по клинингу,


:) это сейчас домработницу так называют??)))

Спросите у мастера по безопасности подъезда , вдруг она купила))))
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 13:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Первый написав:Спросил у мастера по клинингу, купила ли квартиру в грейт. Говорит нет.


сегодня ехал с таксистом с уклона, рассказывал что заканчивает ремонт в 3х комнатной квартире(новострой)
где то на правом берегу у укрбуда купил. больше деталей не знаю
ПчёлкаIRON
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 13:19

  Понаехал написав:Вопрос по делу: должен ли я платить в Украине какой-то налог, если я хочу переписать как подарок квартиру на отца(не считая налога на излишние квадратные метры для него)? Сколько по времени эта процедура может занять? Хочу понимать на сколько мне отпуск брать.

А зачем переписывать? Оформите бессрочную генеральную доверенность на квартиру и все, сможет распоряжаться как посчитает нужным.
Dika
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 13:25

  ПчёлкаIRON написав:
  Первый написав:Спросил у мастера по клинингу, купила ли квартиру в грейт. Говорит нет.


сегодня ехал с таксистом с уклона, рассказывал что заканчивает ремонт в 3х комнатной квартире(новострой)
где то на правом берегу у укрбуда купил. больше деталей не знаю

Это был мастер по логистике.)))
Ну хоть не в семикомнатной)))
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 13:47

  _Mykola_ написав:https://news.liga.net/incidents/news/v-fastove-v-rezultate-vzryva-obrushilas-pyatietajka-foto
"В Фастове в результате взрыва обрушилась часть пятиэтажки"

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hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 13:48

  ПчёлкаIRON написав:
  Первый написав:Спросил у мастера по клинингу, купила ли квартиру в грейт. Говорит нет.


сегодня ехал с таксистом с уклона, рассказывал что заканчивает ремонт в 3х комнатной квартире(новострой)
где то на правом берегу у укрбуда купил. больше деталей не знаю

Респект прекращай, я ещё не могу отойти от покупки такститом на кудряшова
Востаннє редагувалось hume в П'ят 14 гру, 2018 14:11, всього редагувалось 1 раз.
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