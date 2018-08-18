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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3002300330043005

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1252
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
110
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
265
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
195
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
234
Якість будівництва
16%
196
Всього голосів : 1252
Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 13:49

Kostia
Родственница поменяла работу (на прежней сокращение), так, ничего особенного, бух, иностранная компания, но з\п смешные. В финотделах человек 20-25, если всех собрать вместе, квартиры есть у половины, остальные снимаю, кто сами еще живут, кто уже с семьями. Но и те, кто имеет, это все или оставшееся от бабушек, или купленный старезный хрущ. Короче, о новом или более-менее новом мечтают фсе!))
zaton
 
Повідомлень: 187
З нами з: 18.05.11
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Подякували: 43 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 14:13

  zaton написав:Kostia
Родственница поменяла работу (на прежней сокращение), так, ничего особенного, бух, иностранная компания, но з\п смешные. В финотделах человек 20-25, если всех собрать вместе, квартиры есть у половины, остальные снимаю, кто сами еще живут, кто уже с семьями. Но и те, кто имеет, это все или оставшееся от бабушек, или купленный старезный хрущ. Короче, о новом или более-менее новом мечтают фсе!))

Я же надеюсь мечтают не о бизнес классе в центре?

Ну чтоб мы стоимость метра в тетрис холле не натягивали на среднюю зп..
hume
 
Повідомлень: 4983
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Подякували: 659 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 14:21

  hume написав:
  zaton написав:Kostia
Родственница поменяла работу (на прежней сокращение), так, ничего особенного, бух, иностранная компания, но з\п смешные. В финотделах человек 20-25, если всех собрать вместе, квартиры есть у половины, остальные снимаю, кто сами еще живут, кто уже с семьями. Но и те, кто имеет, это все или оставшееся от бабушек, или купленный старезный хрущ. Короче, о новом или более-менее новом мечтают фсе!))

Я же надеюсь мечтают не о бизнес классе в центре?

Ну чтоб мы стоимость метра в тетрис холле не натягивали на среднюю зп..

:D
В пенопластовом нью хруще.

Написано ж - иносранная компания!
И шоб кімнати не менше 15 квадратів, а не як в тетрісі по 13.
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 14:24

Мечтают о любом, о центре никто и не мечтает! Бо когда семья, дети, и за аренду уходит половина дохода, то это п**дец.
И основное - это, увы, только мечты! Пока какгбэ ни у кого перспектив нет.
zaton
 
Повідомлень: 187
З нами з: 18.05.11
Подякував: 79 раз.
Подякували: 43 раз.
 
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