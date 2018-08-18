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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 14 гру, 2018 13:49
Kostia
Родственница поменяла работу (на прежней сокращение), так, ничего особенного, бух, иностранная компания, но з\п смешные. В финотделах человек 20-25, если всех собрать вместе, квартиры есть у половины, остальные снимаю, кто сами еще живут, кто уже с семьями. Но и те, кто имеет, это все или оставшееся от бабушек, или купленный старезный хрущ. Короче, о новом или более-менее новом мечтают фсе!))
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zaton
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Додано: П'ят 14 гру, 2018 14:13
zaton написав:Kostia
Родственница поменяла работу (на прежней сокращение), так, ничего особенного, бух, иностранная компания, но з\п смешные. В финотделах человек 20-25, если всех собрать вместе, квартиры есть у половины, остальные снимаю, кто сами еще живут, кто уже с семьями. Но и те, кто имеет, это все или оставшееся от бабушек, или купленный старезный хрущ. Короче, о новом или более-менее новом мечтают фсе!))
Я же надеюсь мечтают не о бизнес классе в центре?
Ну чтоб мы стоимость метра в тетрис холле не натягивали на среднюю зп..
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hume
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Додано: П'ят 14 гру, 2018 14:21
hume написав: zaton написав:Kostia
Родственница поменяла работу (на прежней сокращение), так, ничего особенного, бух, иностранная компания, но з\п смешные. В финотделах человек 20-25, если всех собрать вместе, квартиры есть у половины, остальные снимаю, кто сами еще живут, кто уже с семьями. Но и те, кто имеет, это все или оставшееся от бабушек, или купленный старезный хрущ. Короче, о новом или более-менее новом мечтают фсе!))
Я же надеюсь мечтают не о бизнес классе в центре?
Ну чтоб мы стоимость метра в тетрис холле не натягивали на среднюю зп..
В пенопластовом нью хруще.
Написано ж - иносранная компания!
И шоб кімнати не менше 15 квадратів, а не як в тетрісі по 13.
Всім процвітання!
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Додано: П'ят 14 гру, 2018 14:24
Мечтают о любом, о центре никто и не мечтает! Бо когда семья, дети, и за аренду уходит половина дохода, то это п**дец.
И основное - это, увы, только мечты! Пока какгбэ ни у кого перспектив нет.
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zaton
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