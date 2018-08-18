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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3004300530063007>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1252
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
110
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
265
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
195
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
234
Якість будівництва
16%
196
Всього голосів : 1252
Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 14:47

  airmax78 написав:Тут жлобство жильцов против жадности Застройщика. У жлобов нет шансов от слова совсем.

Прекратите, нет никакого жлобства. Есть смена норм (это подарок борцам за фасады), застройщик подстраивается, и реализует метр застеклённого балкона по кф 1. :mrgreen: А какая там у кого стоимость хз, у видовых может и +100 кгрн потянуть. Всё.

А ведь кто то может профнастилом застеклиться за 1 к грн.
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 14:51

  hume написав:
  airmax78 написав:Тут жлобство жильцов против жадности Застройщика. У жлобов нет шансов от слова совсем.

Прекратите, нет никакого жлобства. Есть смена норм (это подарок борцам за фасады), застройщик подстраивается, и реализует метр застеклённого балкона по кф 1. :mrgreen: А какая там у кого стоимость хз, у видовых может и +100 кгрн потянуть. Всё.

А ведь кто то может профнастилом застеклиться за 1 к грн.

Жлобство налицо: народ хочет остекленные балконы - государство и застройщик идут народу навстречу. Но народ говорит, неееее, я сам! Я хочу остекленный балкон, но шо ж я дурак за него платить?
Вы предложите Долярчику, чтобы его Застройщик "ошибку проектирования" исправил и всем балконы остеклил и попросил Долярчика доплатить за балкон еще 30К грн. (или сколько он за балкон заплатил?). Несколько страниц будем иметь что почитать.
Востаннє редагувалось airmax78 в П'ят 14 гру, 2018 14:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 14:53

  airmax78 написав: Я хочу остекленный балкон, но шо ж я дурак за него платить?

Красиво описано в одном предложении
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 14:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Жаль Трибеки нет, а то интересно как там со сдачей Династии
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 15:01

  ПчёлкаIRON написав:
  Первый написав:Спросил у мастера по клинингу, купила ли квартиру в грейт. Говорит нет.


сегодня ехал с таксистом с уклона, рассказывал что заканчивает ремонт в 3х комнатной квартире(новострой)
где то на правом берегу у укрбуда купил. больше деталей не знаю

Не удивляюсь.

Общалась с мастером по установке кондиционеров.
В прошлом году купил дочке двушку в новостройке на левом берегу.

Так же знаю строителя, занимающегося комплексным ремонтом квартир, приезжий. В 2016 наскирдовал и купил однушку-новостройку под Киевом. Говорит, что работа расписана наперед, люди ждут его по несколько месяцев, пока окончит на одном объекте и перейдет на другой.
l66
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 15:01

  hume написав:
  airmax78 написав: Я хочу остекленный балкон, но шо ж я дурак за него платить?

Красиво описано в одном предложении

Разница лишь в том, что остекление балкона самому и из более качественных метериалов обойдется в пол-штуки, а эконом-остекление застройщиком в полторы тысячи вечнозеленых.
И чего-й-то народ недоволен? Всего-то прокидка на ровном месте на штукарик)))
Так это в экономе, а в бизнес и элит разница легко перескочит и за пол-пачки франклинов
Востаннє редагувалось antey1969 в П'ят 14 гру, 2018 15:06, всього редагувалось 1 раз.
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 15:05

  antey1969 написав:
  hume написав:
  airmax78 написав: Я хочу остекленный балкон, но шо ж я дурак за него платить?

Красиво описано в одном предложении

Разница лишь в том, что остекление балкона самому и из более качественных метериалов обойдется в пол-штуки, а эконом-остекление застройщиком в полторы тысячи вечнозеленых.
И чего-й-то народ недоволен? Всего-то прокидка на ровном месте на штукарик)))


в масштабах дома - 350 000 долл )
с 3х домов - 1 000 000 долл
нормально так
кто то купит себе виллу в испании на НГ
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 15:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Заезжал в Воздухофлотский квартал, ну хз.. Возле него машину не смог бросить (запарковано всё в хлам от Брест Литовского, через шлагбаум проехал к подъезду и аху#л, движение то по кругу а ворота выезда закрыты на замок, полоса одна, стоянка для 5 машин у парадного. Еле выехал, хз как туда доставку осуществляют. На примере ВоздКв нужно ликбез для застройщиков проводить "Как эффективно освоить земельный участок."
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 15:09

  antey1969 написав:
  hume написав:
  airmax78 написав: Я хочу остекленный балкон, но шо ж я дурак за него платить?

Красиво описано в одном предложении

Разница лишь в том, что остекление балкона самому и из более качественных метериалов обойдется в пол-штуки, а эконом-остекление застройщиком в полторы тысячи вечнозеленых.
И чего-й-то народ недоволен? Всего-то прокидка на ровном месте на штукарик)))
Так это в экономе, а в бизнес и элит разница легко перескочит и за пол-пачки франклинов

Дело то в фасаде. Ну то такэ

Если собраться форумом и скинуться, то получится куда качественнее, и уж точно дешевле, чем у шаромыг :D
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 15:13

  antey1969 написав:
  hume написав:
  airmax78 написав: Я хочу остекленный балкон, но шо ж я дурак за него платить?

Красиво описано в одном предложении

Разница лишь в том, что остекление балкона самому и из более качественных метериалов обойдется в пол-штуки, а эконом-остекление застройщиком в полторы тысячи вечнозеленых.
И чего-й-то народ недоволен? Всего-то прокидка на ровном месте на штукарик)))
Так это в экономе, а в бизнес и элит разница легко перескочит и за пол-пачки франклинов

Как говорит Первый и поет Оливер Три - "жизнь-боль". Хотели остекленные балконы - получите остекленные балконы.
airmax78
 
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