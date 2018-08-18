Додано: П'ят 14 гру, 2018 15:41

l66 написав: ПчёлкаIRON написав: Первый написав: Спросил у мастера по клинингу, купила ли квартиру в грейт. Говорит нет. Спросил у мастера по клинингу, купила ли квартиру в грейт. Говорит нет.



сегодня ехал с таксистом с уклона, рассказывал что заканчивает ремонт в 3х комнатной квартире(новострой)

где то на правом берегу у укрбуда купил. больше деталей не знаю сегодня ехал с таксистом с уклона, рассказывал что заканчивает ремонт в 3х комнатной квартире(новострой)где то на правом берегу у укрбуда купил. больше деталей не знаю

Не удивляюсь.



Общалась с мастером по установке кондиционеров.

В прошлом году купил дочке двушку в новостройке на левом берегу.



Так же знаю строителя, занимающегося комплексным ремонтом квартир, приезжий. В 2016 наскирдовал и купил однушку-новостройку под Киевом. Говорит, что работа расписана наперед, люди ждут его по несколько месяцев, пока окончит на одном объекте и перейдет на другой. Не удивляюсь.Общалась с мастером по установке кондиционеров.В прошлом году купил дочке двушку в новостройке на левом берегу.Так же знаю строителя, занимающегося комплексным ремонтом квартир, приезжий. В 2016 наскирдовал и купил однушку-новостройку под Киевом. Говорит, что работа расписана наперед, люди ждут его по несколько месяцев, пока окончит на одном объекте и перейдет на другой.

Толковые ремонтники на вес золота. Я когда родителям делал ремонт--пообщался и имел дело с очень многими, но больше всего мне запомнился установщик дверей-очень приятное впечатление и чувак реально с ,,правильными,, руками. Он был единственный чей телефон я сохранил чтобы если что к нему обратиться. И вот сейчас спустя года 4 я его набираю (в начале декабря). Все пытаюсь закончить теще ремонт к новому году.Он говорит--у меня все расписано......я думал счас скажет до Нового года, так как у эпицентровских установщиков тоже расписано все до рождества, но он говорит--у меня все расписано до марта......Я ему так мол и так, может денек выкроите, у нас все готово, он говорит разве если кто то откажется или у кого то что то сорвется то я вас наберу-иначе шансов нет.По цене-установка одной двери --1000 грн, сюда входит все-врезка замков\ручек\петли\установка дверей с добором и наличниками. Моим родителям он делал(могу ошибаться давно было) кажется по 400 или 450 грн. За день установил 4 двери.Для понимания картины в эпике только за врезку замка в полотно зарядили 1300 грн ....