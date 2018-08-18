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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3004300530063007

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1252
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
110
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
265
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
195
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
234
Якість будівництва
16%
196
Всього голосів : 1252
Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 15:26

  kingkongovets написав:Трошки про тотальне зубожіннія, безробіття і низькі зарплати.

https://www.facebook.com/10000578973437 ... 618909621/

тема барісти нє роскрита
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 15:33

  _Mykola_ написав:https://news.liga.net/incidents/news/v-fastove-v-rezultate-vzryva-obrushilas-pyatietajka-foto
"В Фастове в результате взрыва обрушилась часть пятиэтажки"

Газ в многоэтажках - зло!

по теорії Первого шлак мав би превратиться в руіни як башні ВТЦ в НЙ без взивов і стихійних лих, сам по собі
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 15:37

  zaton написав: Короче, о новом или более-менее новом мечтают фсе!))


Не только лишь все,а в т.ч. и поскотчане,которые никак не могут переварить эту жизнь,ну вы знаете как её называют и ноют тут годами,куда тем несчастным балконам браться)))
Я думаю,что порог входа на рынок нового жилья сейчас достаточно низок,студии от 20 кило настоящих денег могут позволить достаточно много людей сейчас и в обозримом будущем,если застройщики подумают хорошо над реальными рассрочками,что бы платить не больше 8000-10000 грн в месяц(примерно одна з.п. из семьи работающих),то могут открыть ворота мощного спроса.
Вот им пример,заплатить например 5000 у.е,дальше по 5-8-10 кило грн. в мес на 10 лет(может люди и раньше погасят,если экономика и з.п. будут реально расти),без привязки к доллару,вот это был бы импульс,построили бы за 3 года,а потом бы себе люди жили в своём и не заморачивались курсами доллара, а застройщики строили столько,что дым из под кранов шёл.
Сейчас многие не экономят,мол зачем,всё равно трудно скопить на квартиру,а вот если бы можно было заселиться в своё и отдавать фиксированную сумму,то задумались даже транжирщики и завсегдатаи ганделыков. :idea:
Что-то подобное застройщики дают,Первый в пример,но пока не массово,думаю при падении спроса задумаются над резервами в продажах.
Вчера скидывали ссылку на новострой в Одессе,зацените друзья инженерную мысль,балконов нет,газоблока нет,всё БЕТОН,прямо как бункер или подводная лодка,ещё такого не видел:
https://novostroyki.lun.ua/%D0%B6%D0%BA ... 0%B2%D0%B0
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 15:41

  l66 написав:
  ПчёлкаIRON написав:
  Первый написав:Спросил у мастера по клинингу, купила ли квартиру в грейт. Говорит нет.


сегодня ехал с таксистом с уклона, рассказывал что заканчивает ремонт в 3х комнатной квартире(новострой)
где то на правом берегу у укрбуда купил. больше деталей не знаю

Не удивляюсь.

Общалась с мастером по установке кондиционеров.
В прошлом году купил дочке двушку в новостройке на левом берегу.

Так же знаю строителя, занимающегося комплексным ремонтом квартир, приезжий. В 2016 наскирдовал и купил однушку-новостройку под Киевом. Говорит, что работа расписана наперед, люди ждут его по несколько месяцев, пока окончит на одном объекте и перейдет на другой.


Толковые ремонтники на вес золота. Я когда родителям делал ремонт--пообщался и имел дело с очень многими, но больше всего мне запомнился установщик дверей-очень приятное впечатление и чувак реально с ,,правильными,, руками. Он был единственный чей телефон я сохранил чтобы если что к нему обратиться. И вот сейчас спустя года 4 я его набираю (в начале декабря). Все пытаюсь закончить теще ремонт к новому году.
Он говорит--у меня все расписано......я думал счас скажет до Нового года, так как у эпицентровских установщиков тоже расписано все до рождества, но он говорит--у меня все расписано до марта......Я ему так мол и так, может денек выкроите, у нас все готово, он говорит разве если кто то откажется или у кого то что то сорвется то я вас наберу-иначе шансов нет.

По цене-установка одной двери --1000 грн, сюда входит все-врезка замков\ручек\петли\установка дверей с добором и наличниками. Моим родителям он делал(могу ошибаться давно было) кажется по 400 или 450 грн. За день установил 4 двери.

Для понимания картины в эпике только за врезку замка в полотно зарядили 1300 грн ....
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 15:43

  zaton написав:Мечтают о любом, о центре никто и не мечтает! Бо когда семья, дети, и за аренду уходит половина дохода, то это п**дец.
И основное - это, увы, только мечты! Пока какгбэ ни у кого перспектив нет.

невже і про цоколь в іпенях Ірпеня теж?
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 15:45

СБУ заинтересовалась 30 элитными стройками в Киеве
Главное управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины (СБУ) направило Госархстройинспекции перечень из 30 объектов, при разработке документации на строительство которых не было получено согласований от Министерства культуры.https://biz.censor.net.ua/news/3102379/ ... mi_v_kieve


Список в статье.
Это точно к дорожайке :mrgreen:

Причем тут Грушевского 28/2 непонятно :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 15:54

  zzzzzz написав:
СБУ заинтересовалась 30 элитными стройками в Киеве
Главное управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины (СБУ) направило Госархстройинспекции перечень из 30 объектов, при разработке документации на строительство которых не было получено согласований от Министерства культуры.https://biz.censor.net.ua/news/3102379/ ... mi_v_kieve



ЦП нет!
вот это показатель качества!
ПчёлкаIRON
 
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