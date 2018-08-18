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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3006300730083009>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1252
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
110
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
265
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
195
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
234
Якість будівництва
16%
196
Всього голосів : 1252
Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 17:24

СБУ заинтересовалась 30 элитными стройками в Киеве
не было получено согласований от Министерства культуры.https://biz.censor.net.ua/news/3102379/ ... mi_v_kieve


Интересно, ЖК "Ярославов Град" всё культурно порешал? Сенной рынок-не объект культуры, место-не историческое? Всё дело было только в этажности?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 17:33

  Serg-ik написав:
СБУ заинтересовалась 30 элитными стройками в Киеве
не было получено согласований от Министерства культуры.https://biz.censor.net.ua/news/3102379/ ... mi_v_kieve


Интересно, ЖК "Ярославов Град" всё культурно порешал? Сенной рынок-не объект культуры, место-не историческое? Всё дело было только в этажности?


Почему никто не спрашивает а почему этим полиция не занимается ? )))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 17:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  somilitark написав:Вчера скидывали ссылку на новострой в Одессе,зацените друзья инженерную мысль,балконов нет,газоблока нет,всё БЕТОН,прямо как бункер или подводная лодка,

присмотрелся. заценил. Их там будет 4 штуки, торцом к морю....и я понял, что это....волнорезы!!!!
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 17:41

  Serg-ik написав:
СБУ заинтересовалась 30 элитными стройками в Киеве
не было получено согласований от Министерства культуры.https://biz.censor.net.ua/news/3102379/ ... mi_v_kieve


Интересно, ЖК "Ярославов Град" всё культурно порешал? Сенной рынок-не объект культуры, место-не историческое? Всё дело было только в этажности?

"Чтут традиции" просто. Тем более что там надзор за строительством архитектурные инспекторы из СБУ могут осуществлять прямо из окон своих квартир.
Востаннє редагувалось airmax78 в П'ят 14 гру, 2018 18:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 17:47

  zzzzzz написав:
  Serg-ik написав:
СБУ заинтересовалась 30 элитными стройками в Киеве
не было получено согласований от Министерства культуры.https://biz.censor.net.ua/news/3102379/ ... mi_v_kieve


Интересно, ЖК "Ярославов Град" всё культурно порешал? Сенной рынок-не объект культуры, место-не историческое? Всё дело было только в этажности?


Почему никто не спрашивает а почему этим полиция не занимается ? )))

Потому что здесь налицо угроза государственной безопасности. "Участковый" с этим не справится. Считайте накрыли целую сеть взаимодействующих между собой ОПГ.
P.S. Кстати, ни одного объекта Саги на сверхчувствительный архитектурный радар СБУ не попало. А вы все Рыбальский, Рыбальский, фу-фу, строится с нарушениями и т.п...
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 18:02

  Serg-ik написав:
  somilitark написав:всё БЕТОН,прямо как бункер или подводная лодка,ещё такого не видел:

Тогда смотрите сюда
https://www.google.com/maps/@50.0661595,36.2089493,3a,75y,305.95h,92.39t/data=!3m6!1e1!3m4!1spSd178oC0zKJdGbsoJlTLw!2e0!7i13312!8i6656
Это два эксперементальных дома, 100% монолитное литьё. никаких кирпичей, панелей и т.п.
им уже лет 20

Зато выгодно выходит,купил опалубку,кран,нанял бригаду в дюжину человек и шуруешь.
Газоблок по 1300 за куб,но боя куча плюс труд каменщиков,бетон примерно тоже столько же стоит,но зато никаких отходов,плюс быстрее наверное чем каменщики будут ишачить с перекурами и обедами.Прикольно.Хотя один местный говорит,что очень дорого по 500,а по сколько дёшево тогда?)))
Тут подняли тему про пенсию на юге-задумался,родители в Крыму,думаю может тоже,ну в смысле не оккупация,а оставшийся юг?)))
Интеграл в рекламе указывает на рассрочку в 5 лет,никто не интересовался подробностями?
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 18:06

  zzzzzz написав:
  Serg-ik написав:
СБУ заинтересовалась 30 элитными стройками в Киеве
не было получено согласований от Министерства культуры.https://biz.censor.net.ua/news/3102379/ ... mi_v_kieve


Интересно, ЖК "Ярославов Град" всё культурно порешал? Сенной рынок-не объект культуры, место-не историческое? Всё дело было только в этажности?


Почему никто не спрашивает а почему этим полиция не занимается ? )))

Генералитету СБУ квартирки нужнее.
"Это моя корова, я ее дою!"(С)
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 18:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  somilitark написав:Зато выгодно выходит,купил опалубку,кран,нанял бригаду в дюжину человек и шуруешь.

3D печать по-одесски
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 18:08

  Serg-ik написав:
  somilitark написав:Вчера скидывали ссылку на новострой в Одессе,зацените друзья инженерную мысль,балконов нет,газоблока нет,всё БЕТОН,прямо как бункер или подводная лодка,

присмотрелся. заценил. Их там будет 4 штуки, торцом к морю....и я понял, что это....волнорезы!!!!


Может между ними ветрогенераторы установят, в трубе хорошая воздушная струя будет, опять же энергоэффективность ))
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 18:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

hume написав:
  Kostia написав:Появится моп моднее)

Вы представляете реакцию Эира, если рядом будет моп помоднее :D


я - да)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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