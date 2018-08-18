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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 14 гру, 2018 17:24
Интересно, ЖК "Ярославов Град" всё культурно порешал? Сенной рынок-не объект культуры, место-не историческое? Всё дело было только в этажности?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Додано: П'ят 14 гру, 2018 17:33
Serg-ik написав:
Интересно, ЖК "Ярославов Град" всё культурно порешал? Сенной рынок-не объект культуры, место-не историческое? Всё дело было только в этажности?
Почему никто не спрашивает а почему этим полиция не занимается ? )))
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Додано: П'ят 14 гру, 2018 17:39
somilitark написав:
Вчера скидывали ссылку на новострой в Одессе,зацените друзья инженерную мысль,балконов нет,газоблока нет,всё БЕТОН,прямо как бункер или подводная лодка,
присмотрелся. заценил. Их там будет 4 штуки, торцом к морю....и я понял, что это....волнорезы!!!!
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Додано: П'ят 14 гру, 2018 17:41
Serg-ik написав:
Интересно, ЖК "Ярославов Град" всё культурно порешал? Сенной рынок-не объект культуры, место-не историческое? Всё дело было только в этажности?
"Чтут традиции" просто. Тем более что там надзор за строительством архитектурные инспекторы из СБУ могут осуществлять прямо из окон своих квартир.
Востаннє редагувалось airmax78
в П'ят 14 гру, 2018 18:04, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 14 гру, 2018 17:47
zzzzzz написав: Serg-ik написав:
Интересно, ЖК "Ярославов Град" всё культурно порешал? Сенной рынок-не объект культуры, место-не историческое? Всё дело было только в этажности?
Почему никто не спрашивает а почему этим полиция не занимается ? )))
Потому что здесь налицо угроза государственной безопасности. "Участковый" с этим не справится. Считайте накрыли целую сеть взаимодействующих между собой ОПГ.
P.S. Кстати, ни одного объекта Саги на сверхчувствительный архитектурный радар СБУ не попало. А вы все Рыбальский, Рыбальский, фу-фу, строится с нарушениями и т.п...
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Додано: П'ят 14 гру, 2018 18:02
Зато выгодно выходит,купил опалубку,кран,нанял бригаду в дюжину человек и шуруешь.
Газоблок по 1300 за куб,но боя куча плюс труд каменщиков,бетон примерно тоже столько же стоит,но зато никаких отходов,плюс быстрее наверное чем каменщики будут ишачить с перекурами и обедами.Прикольно.Хотя один местный говорит,что очень дорого по 500,а по сколько дёшево тогда?)))
Тут подняли тему про пенсию на юге-задумался,родители в Крыму,думаю может тоже,ну в смысле не оккупация,а оставшийся юг?)))
Интеграл в рекламе указывает на рассрочку в 5 лет,никто не интересовался подробностями?
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Додано: П'ят 14 гру, 2018 18:06
zzzzzz написав: Serg-ik написав:
Интересно, ЖК "Ярославов Град" всё культурно порешал? Сенной рынок-не объект культуры, место-не историческое? Всё дело было только в этажности?
Почему никто не спрашивает а почему этим полиция не занимается ? )))
Генералитету СБУ квартирки нужнее.
"Это моя корова, я ее дою!"(С)
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Додано: П'ят 14 гру, 2018 18:08
somilitark написав:
Зато выгодно выходит,купил опалубку,кран,нанял бригаду в дюжину человек и шуруешь.
3D печать по-одесски
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Додано: П'ят 14 гру, 2018 18:08
Serg-ik написав: somilitark написав:
Вчера скидывали ссылку на новострой в Одессе,зацените друзья инженерную мысль,балконов нет,газоблока нет,всё БЕТОН,прямо как бункер или подводная лодка,
присмотрелся. заценил. Их там будет 4 штуки, торцом к морю....и я понял, что это....волнорезы!!!!
Может между ними ветрогенераторы установят, в трубе хорошая воздушная струя будет, опять же энергоэффективность ))
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Додано: П'ят 14 гру, 2018 18:28
hume написав: Kostia написав:
Появится моп моднее)
Вы представляете реакцию Эира, если рядом будет моп помоднее
я - да)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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