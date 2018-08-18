somilitark написав:

zaton написав: Короче, о новом или более-менее новом мечтают фсе!)) Короче, о новом или более-менее новом мечтают фсе!))

Не только лишь все,а в т.ч. и поскотчане,которые никак не могут переварить эту жизнь,ну вы знаете как её называют и ноют тут годами,куда тем несчастным балконам браться)))Я думаю,что порог входа на рынок нового жилья сейчас достаточно низок,студии от 20 кило настоящих денег могут позволить достаточно много людей сейчас и в обозримом будущем,если застройщики подумают хорошо над реальными рассрочками,что бы платить не больше 8000-10000 грн в месяц(примерно одна з.п. из семьи работающих),Вот им пример,заплатить например 5000 у.е,дальше по 5-8-10 кило грн. в мес на 10 лет(может люди и раньше погасят,если экономика и з.п. будут реально расти),без привязки к доллару,вот это был бы импульс,построили бы за 3 года,а потом бы себе люди жили в своём и не заморачивались курсами доллара, а застройщики строили столько,что дым из под кранов шёл.