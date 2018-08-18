Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Конечно холодные были, но теперь утеплили - и стоят. 28 этажей каждый. В Стамбуле вообще литьё в двигающейся опалубке с неутеплёнными стенами в 10см - основной вид строительства и коммерческой, и жилой недвиги. Кирпич ложить видно дорого у них.
Востаннє редагувалось барабашов в П'ят 14 гру, 2018 19:53, всього редагувалось 1 раз.
zaton написав: Короче, о новом или более-менее новом мечтают фсе!))
Не только лишь все,а в т.ч. и поскотчане,которые никак не могут переварить эту жизнь,ну вы знаете как её называют и ноют тут годами,куда тем несчастным балконам браться))) Я думаю,что порог входа на рынок нового жилья сейчас достаточно низок,студии от 20 кило настоящих денег могут позволить достаточно много людей сейчас и в обозримом будущем,если застройщики подумают хорошо над реальными рассрочками,что бы платить не больше 8000-10000 грн в месяц(примерно одна з.п. из семьи работающих),то могут открыть ворота мощного спроса. Вот им пример,заплатить например 5000 у.е,дальше по 5-8-10 кило грн. в мес на 10 лет(может люди и раньше погасят,если экономика и з.п. будут реально расти),без привязки к доллару,вот это был бы импульс,построили бы за 3 года,а потом бы себе люди жили в своём и не заморачивались курсами доллара, а застройщики строили столько,что дым из под кранов шёл.
А сейчас разве спрос не "мощный"? Чуть не каждый день рапортуют про очередя в ОП. Или застройщики говорят о недостаточности спроса?
vano80 написав: А сейчас разве спрос не "мощный"? Чуть не каждый день рапортуют про очередя в ОП. Или застройщики говорят о недостаточности спроса?
Ввод в эксплуатацию примерно 50% от прошлого года,правда прошлый год был рекордный,но мы замедляемся,объём строительных работ падает в области и столице. Была бы ипотека под однозначную ставку в гривне,думаю раза в 3 и выше росли от среднего объёма за прошлые пару лет. Спрос теоретический есть ещё больший чем сейчас,денег длинных и дешёвых нет,вот это проблема,в т.ч. и для застройщиков,могли бы девелоперы потеснить аренду,лупанули бы кучу доходных домов,можно с правом выкупа,типа финансового лизинга,так что резервы есть,проблемы в другом)))