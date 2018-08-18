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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3007300830093010>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1252
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
110
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
265
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
195
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
234
Якість будівництва
16%
196
Всього голосів : 1252
Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 18:49

  kingkongovets написав:я - да)

сдастся.
признается, что давно живет в своём уютном хруще и выращивает толстянки на подоконниках между этажами.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 18:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Дві київських будівлі номіновані на архітектурну премію Євросоюзу

https://nashkiev.ua/novosti/dva-kievski ... nt=novosti
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 19:04

  kingkongovets написав:Дві київських будівлі номіновані на архітектурну премію Євросоюзу

https://nashkiev.ua/novosti/dva-kievski ... nt=novosti

После того как оранж выиграл европейскую премию смешно)
Kostia
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 19:28

Ставки на депозиты пошли вверх. Как отреагирует на это КРЖН?
фартовые ребята должны стабильно рубить капусту при любых экономических и политических раскладах.
Guineapig
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 19:38

  Guineapig написав:Ставки на депозиты пошли вверх. Как отреагирует на это КРЖН?

И скоро хотя бы 10% у зелени хоть где то с фондом будет?Как в Привате до майдана було?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 19:45

  Serg-ik написав:
  somilitark написав:всё БЕТОН,прямо как бункер или подводная лодка,ещё такого не видел:

Тогда смотрите сюда
https://www.google.com/maps/@50.0661595,36.2089493,3a,75y,305.95h,92.39t/data=!3m6!1e1!3m4!1spSd178oC0zKJdGbsoJlTLw!2e0!7i13312!8i6656
Это два эксперементальных дома, 100% монолитное литьё. никаких кирпичей, панелей и т.п.
им уже лет 20

У нас на Победе 4 уже 35 лет по 110метров такие дома стоят.
http://www.google.com.ua/maps/@48.42255 ... 312!8i6656

Конечно холодные были, но теперь утеплили - и стоят. 28 этажей каждый.
В Стамбуле вообще литьё в двигающейся опалубке с неутеплёнными стенами в 10см - основной вид строительства и коммерческой, и жилой недвиги. Кирпич ложить видно дорого у них.
Востаннє редагувалось барабашов в П'ят 14 гру, 2018 19:53, всього редагувалось 1 раз.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 19:46

  somilitark написав:
  zaton написав: Короче, о новом или более-менее новом мечтают фсе!))


Не только лишь все,а в т.ч. и поскотчане,которые никак не могут переварить эту жизнь,ну вы знаете как её называют и ноют тут годами,куда тем несчастным балконам браться)))
Я думаю,что порог входа на рынок нового жилья сейчас достаточно низок,студии от 20 кило настоящих денег могут позволить достаточно много людей сейчас и в обозримом будущем,если застройщики подумают хорошо над реальными рассрочками,что бы платить не больше 8000-10000 грн в месяц(примерно одна з.п. из семьи работающих),то могут открыть ворота мощного спроса.
Вот им пример,заплатить например 5000 у.е,дальше по 5-8-10 кило грн. в мес на 10 лет(может люди и раньше погасят,если экономика и з.п. будут реально расти),без привязки к доллару,вот это был бы импульс,построили бы за 3 года,а потом бы себе люди жили в своём и не заморачивались курсами доллара, а застройщики строили столько,что дым из под кранов шёл.


А сейчас разве спрос не "мощный"? Чуть не каждый день рапортуют про очередя в ОП. Или застройщики говорят о недостаточности спроса?
vano80
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 19:57

  vano80 написав:
А сейчас разве спрос не "мощный"? Чуть не каждый день рапортуют про очередя в ОП. Или застройщики говорят о недостаточности спроса?

Ввод в эксплуатацию примерно 50% от прошлого года,правда прошлый год был рекордный,но мы замедляемся,объём строительных работ падает в области и столице.
Была бы ипотека под однозначную ставку в гривне,думаю раза в 3 и выше росли от среднего объёма за прошлые пару лет.
Спрос теоретический есть ещё больший чем сейчас,денег длинных и дешёвых нет,вот это проблема,в т.ч. и для застройщиков,могли бы девелоперы потеснить аренду,лупанули бы кучу доходных домов,можно с правом выкупа,типа финансового лизинга,так что резервы есть,проблемы в другом)))
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 19:58

  Guineapig написав:Ставки на депозиты пошли вверх. Как отреагирует на это КРЖН?


не выдумывай.
на корсчете 70 ярдов, денег завались
ПчёлкаIRON
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 20:05

  hume написав:Жаль Трибеки нет


Хьюм, напишите в личку, расскажу.

Кстати, и для Жека79 у меня есть пару слов, если можно - тоже жду в личку (сам пока в личку писать не могу).

ЗЫ: то модератор: просьба меня не банить сразу, высовываться не буду, но есть интересная инфа для некоторых форумчан.
тень трибеки
 
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