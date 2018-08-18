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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3007300830093010

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1252
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
110
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
265
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
195
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
234
Якість будівництва
16%
196
Всього голосів : 1252
Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 20:08

  ПчёлкаIRON написав:
  Guineapig написав:Ставки на депозиты пошли вверх. Как отреагирует на это КРЖН?


не выдумывай.
на корсчете 70 ярдов, денег завались


А при чем тут корсчет ?
Там больше половины денег это субвенции на медицину и пенсионка.
А еще местные бюджеты должны закрыть депозиты и все в казначейство перевести до конца года.
Если бы было такое изобилие гривны курс бы давно отметку 28 преодолел, а так болтается под 28.
Кстати, видимо многие застройщики заложили на конец года курс 29-30 да вот невдача произошла , ожидали что инвесторы будут сливать баксы по 29-30 и бежать с чемоданами в ОП , но курс пока стоит , и инвесторов с чемоданами не видать) :mrgreen:
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 20:13

  тень трибеки написав:
  hume написав:Жаль Трибеки нет


Хьюм, напишите в личку, расскажу.

Кстати, и для Жека79 у меня есть пару слов, если можно - тоже жду в личку (сам пока в личку писать не могу).

ЗЫ: то модератор: просьба меня не банить сразу, высовываться не буду, но есть интересная инфа для некоторых форумчан.

Ровно год как ты закрысил вискарь. А гривна все не 30 :)
главное оружие рашистов - ложь
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 20:16

Пришел счет за отопление . В доме общедомовой счетчик, за квадрат получилось 12,38
оператор - Киевтеплоэнерго ( вторичка старая )
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 20:18

  тень трибеки написав:
  hume написав:Жаль Трибеки нет


Хьюм, напишите в личку, расскажу.

Кстати, и для Жека79 у меня есть пару слов, если можно - тоже жду в личку (сам пока в личку писать не могу).

ЗЫ: то модератор: просьба меня не банить сразу, высовываться не буду, но есть интересная инфа для некоторых форумчан.


мне тоже скинь инфу
ПчёлкаIRON
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 20:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zzzzzz написав:А при чем тут корсчет ?

дальше разговор нет смысла продолжать
ПчёлкаIRON
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 20:20

  Kostia написав:
  kingkongovets написав:Дві київських будівлі номіновані на архітектурну премію Євросоюзу

https://nashkiev.ua/novosti/dva-kievski ... nt=novosti

После того как оранж выиграл европейскую премию смешно)

Разница в том, что это реальный конкурс.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 20:21

  тень трибеки написав:
  hume написав:Жаль Трибеки нет


Хьюм, напишите в личку, расскажу.

Кстати, и для Жека79 у меня есть пару слов, если можно - тоже жду в личку (сам пока в личку писать не могу).

ЗЫ: то модератор: просьба меня не банить сразу, высовываться не буду, но есть интересная инфа для некоторых форумчан.

И мне тоже интересную инфу пришлите, плз.
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