Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 14 гру, 2018 20:08
ПчёлкаIRON написав: Guineapig написав:
Ставки на депозиты пошли вверх. Как отреагирует на это КРЖН?
не выдумывай.
на корсчете 70 ярдов, денег завались
А при чем тут корсчет ?
Там больше половины денег это субвенции на медицину и пенсионка.
А еще местные бюджеты должны закрыть депозиты и все в казначейство перевести до конца года.
Если бы было такое изобилие гривны курс бы давно отметку 28 преодолел, а так болтается под 28.
Кстати, видимо многие застройщики заложили на конец года курс 29-30 да вот невдача произошла , ожидали что инвесторы будут сливать баксы по 29-30 и бежать с чемоданами в ОП , но курс пока стоит , и инвесторов с чемоданами не видать)
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zzzzzz
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Додано: П'ят 14 гру, 2018 20:13
тень трибеки написав: hume написав:
Жаль Трибеки нет
Хьюм, напишите в личку, расскажу.
Кстати, и для Жека79 у меня есть пару слов, если можно - тоже жду в личку (сам пока в личку писать не могу).
ЗЫ: то модератор: просьба меня не банить сразу, высовываться не буду, но есть интересная инфа для некоторых форумчан.
Ровно год как ты закрысил вискарь. А гривна все не 30
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Додано: П'ят 14 гру, 2018 20:16
Пришел счет за отопление . В доме общедомовой счетчик, за квадрат получилось 12,38
оператор - Киевтеплоэнерго ( вторичка старая )
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zzzzzz
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Додано: П'ят 14 гру, 2018 20:18
тень трибеки написав: hume написав:
Жаль Трибеки нет
Хьюм, напишите в личку, расскажу.
Кстати, и для Жека79 у меня есть пару слов, если можно - тоже жду в личку (сам пока в личку писать не могу).
ЗЫ: то модератор: просьба меня не банить сразу, высовываться не буду, но есть интересная инфа для некоторых форумчан.
мне тоже скинь инфу
ПчёлкаIRON
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Додано: П'ят 14 гру, 2018 20:19
zzzzzz написав:
А при чем тут корсчет ?
дальше разговор нет смысла продолжать
ПчёлкаIRON
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Додано: П'ят 14 гру, 2018 20:20
Kostia написав:
После того как оранж выиграл европейскую премию смешно)
Разница в том, что это реальный конкурс.
airmax78
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Додано: П'ят 14 гру, 2018 20:21
тень трибеки написав: hume написав:
Жаль Трибеки нет
Хьюм, напишите в личку, расскажу.
Кстати, и для Жека79 у меня есть пару слов, если можно - тоже жду в личку (сам пока в личку писать не могу).
ЗЫ: то модератор: просьба меня не банить сразу, высовываться не буду, но есть интересная инфа для некоторых форумчан.
И мне тоже интересную инфу пришлите, плз.
airmax78
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Додано: П'ят 14 гру, 2018 20:36
trololo написав:
Ровно год как ты закрысил вискарь. А гривна все не 30
Я думаю Трибека исправился. Под Новый год пришлет. Отправьте ему только адрес доставки в личку.
airmax78
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Додано: П'ят 14 гру, 2018 20:36
http://kievvlast.com.ua/news/zhiteli-pe ... y-stolitsy
Жители Печерского района требуют выселить предприятие РТМ “Печерск” КП “Киевтеплоэнерго” ( Товарная 1 ) за пределы столицы
Оно и понятно, очень "вкусное" место , ждем в ближайшем будущем развязки)
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zzzzzz
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Додано: П'ят 14 гру, 2018 20:47
Прохожий написав: zzzzzz написав:
видимо многие застройщики
заложили
на конец года курс 29-30 да вот невдача произошла ,
ожидали
что инвесторы будут сливать баксы по 29-30 и бежать с чемоданами в ОП
новый хперт на ветке
лавры оналитега уни не дают покоя
Приди животворяший бан
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zzzzzz
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