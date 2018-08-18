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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3008300930103011

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1252
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
110
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
265
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
195
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
234
Якість будівництва
16%
196
Всього голосів : 1252
Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 21:51

  airmax78 написав:
  hume написав:
  airmax78 написав:Тут жлобство жильцов против жадности Застройщика. У жлобов нет шансов от слова совсем.

Прекратите, нет никакого жлобства. Есть смена норм (это подарок борцам за фасады), застройщик подстраивается, и реализует метр застеклённого балкона по кф 1. :mrgreen: А какая там у кого стоимость хз, у видовых может и +100 кгрн потянуть. Всё.

А ведь кто то может профнастилом застеклиться за 1 к грн.

Жлобство налицо: народ хочет остекленные балконы - государство и застройщик идут народу навстречу. Но народ говорит, неееее, я сам! Я хочу остекленный балкон, но шо ж я дурак за него платить?
Вы предложите Долярчику, чтобы его Застройщик "ошибку проектирования" исправил и всем балконы остеклил и попросил Долярчика доплатить за балкон еще 30К грн. (или сколько он за балкон заплатил?). Несколько страниц будем иметь что почитать.

... нов проблем!
- а ще краще, щоб вони(а краще - ВСІ забудовники) ЗАВЖДИ склили всі балкони у економі і комфорті! (лише крім елітки) :idea:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 22:00

  тень трибеки написав:
  hume написав:Жаль Трибеки нет


Хьюм, напишите в личку, расскажу.

Кстати, и для Жека79 у меня есть пару слов, если можно - тоже жду в личку (сам пока в личку писать не могу).

ЗЫ: то модератор: просьба меня не банить сразу, высовываться не буду, но есть интересная инфа для некоторых форумчан.


Салют!!! если в личку не отвечает то пиши на почту, свою почту написал в личку тебе
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 22:07

  Жека79 написав:Толковые ремонтники на вес золота. Я когда родителям делал ремонт--пообщался и имел дело с очень многими, но больше всего мне запомнился установщик дверей-очень приятное впечатление и чувак реально с ,,правильными,, руками. Он был единственный чей телефон я сохранил чтобы если что к нему обратиться. И вот сейчас спустя года 4 я его набираю (в начале декабря). Все пытаюсь закончить теще ремонт к новому году.
Он говорит--у меня все расписано......я думал счас скажет до Нового года, так как у эпицентровских установщиков тоже расписано все до рождества, но он говорит--у меня все расписано до марта......Я ему так мол и так, может денек выкроите, у нас все готово, он говорит разве если кто то откажется или у кого то что то сорвется то я вас наберу-иначе шансов нет.

Все эти монтажники -установщики очень странные люди. Подними расценки на 20... 30...50 процентов (за срочность + 100%) ...и очередь приобретет какие то обозримые очертания.
  Жека79 написав:Для понимания картины в эпике только за врезку замка в полотно зарядили 1300 грн ....

ребята из эпика реалистично чувствует рынок. Сколько у них вся установка под ключ?
Тысячи две -три?
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 22:10

  Жека79 написав:Салют!!! если в личку не отвечает то пиши на почту, свою почту написал в личку тебе


ответил, спасибо!
тень трибеки
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 22:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

В недостроенном БЦ у завода Артем зажгли свет на всех этажах. Хотел сфоткать, но так удивился, что не успел и проехал.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 22:12

  airmax78 написав:
  trololo написав:Ровно год как ты закрысил вискарь. А гривна все не 30 :)

Я думаю Трибека исправился. Под Новый год пришлет. Отправьте ему только адрес доставки в личку.

Люди не меняются.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 22:14

  airmax78 написав:В недостроенном БЦ у завода Артем зажгли свет на всех этажах. Хотел сфоткать, но так удивился, что не успел и проехал.

СБУ обыск проводит?
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