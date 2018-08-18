Жека79 написав:

Толковые ремонтники на вес золота. Я когда родителям делал ремонт--пообщался и имел дело с очень многими, но больше всего мне запомнился установщик дверей-очень приятное впечатление и чувак реально с ,,правильными,, руками. Он был единственный чей телефон я сохранил чтобы если что к нему обратиться. И вот сейчас спустя года 4 я его набираю (в начале декабря). Все пытаюсь закончить теще ремонт к новому году.Он говорит--у меня все расписано......я думал счас скажет до Нового года, так как у эпицентровских установщиков тоже расписано все до рождества, но он говорит--у меня все расписано до марта......Я ему так мол и так, может денек выкроите, у нас все готово, он говорит разве если кто то откажется или у кого то что то сорвется то я вас наберу-иначе шансов нет.