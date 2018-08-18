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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 14 гру, 2018 21:51
airmax78 написав: hume написав: airmax78 написав:
Тут жлобство жильцов против жадности Застройщика. У жлобов нет шансов от слова совсем.
Прекратите, нет никакого жлобства. Есть смена норм (это подарок борцам за фасады), застройщик подстраивается, и реализует метр застеклённого балкона по кф 1.
А какая там у кого стоимость хз, у видовых может и +100 кгрн потянуть. Всё.
А ведь кто то может профнастилом застеклиться за 1 к грн.
Жлобство налицо: народ хочет остекленные балконы - государство и застройщик идут народу навстречу. Но народ говорит, неееее, я сам! Я хочу остекленный балкон, но шо ж я дурак за него платить?
Вы предложите Долярчику, чтобы его Застройщик "ошибку проектирования" исправил и всем балконы остеклил и попросил Долярчика доплатить за балкон еще 30К грн. (или сколько он за балкон заплатил?). Несколько страниц будем иметь что почитать.
... нов проблем!
- а ще краще, щоб вони(а краще - ВСІ забудовники) ЗАВЖДИ склили всі балкони у економі і комфорті! (лише крім елітки)
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Долярчик
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Додано: П'ят 14 гру, 2018 22:00
тень трибеки написав: hume написав:
Жаль Трибеки нет
Хьюм, напишите в личку, расскажу.
Кстати, и для Жека79 у меня есть пару слов, если можно - тоже жду в личку (сам пока в личку писать не могу).
ЗЫ: то модератор: просьба меня не банить сразу, высовываться не буду, но есть интересная инфа для некоторых форумчан.
Салют!!! если в личку не отвечает то пиши на почту, свою почту написал в личку тебе
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
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Жека79
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Додано: П'ят 14 гру, 2018 22:07
Жека79 написав:
Толковые ремонтники на вес золота. Я когда родителям делал ремонт--пообщался и имел дело с очень многими, но больше всего мне запомнился установщик дверей-очень приятное впечатление и чувак реально с ,,правильными,, руками. Он был единственный чей телефон я сохранил чтобы если что к нему обратиться. И вот сейчас спустя года 4 я его набираю (в начале декабря). Все пытаюсь закончить теще ремонт к новому году.
Он говорит--у меня все расписано......я думал счас скажет до Нового года, так как у эпицентровских установщиков тоже расписано все до рождества, но он говорит--у меня все расписано до марта......Я ему так мол и так, может денек выкроите, у нас все готово, он говорит разве если кто то откажется или у кого то что то сорвется то я вас наберу-иначе шансов нет.
Все эти монтажники -установщики очень странные люди. Подними расценки на 20... 30...50 процентов (за срочность + 100%) ...и очередь приобретет какие то обозримые очертания.
Жека79 написав:
Для понимания картины в эпике только за врезку замка в полотно зарядили 1300 грн ....
ребята из эпика реалистично чувствует рынок. Сколько у них вся установка под ключ?
Тысячи две -три?
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Додано: П'ят 14 гру, 2018 22:10
Жека79 написав:
Салют!!! если в личку не отвечает то пиши на почту, свою почту написал в личку тебе
ответил, спасибо!
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тень трибеки
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Додано: П'ят 14 гру, 2018 22:11
В недостроенном БЦ у завода Артем зажгли свет на всех этажах. Хотел сфоткать, но так удивился, что не успел и проехал.
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airmax78
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Додано: П'ят 14 гру, 2018 22:12
airmax78 написав: trololo написав:
Ровно год как ты закрысил вискарь. А гривна все не 30
Я думаю Трибека исправился. Под Новый год пришлет. Отправьте ему только адрес доставки в личку.
Люди не меняются.
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Додано: П'ят 14 гру, 2018 22:14
airmax78 написав:
В недостроенном БЦ у завода Артем зажгли свет на всех этажах. Хотел сфоткать, но так удивился, что не успел и проехал.
СБУ обыск проводит?
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