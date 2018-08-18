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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 14 гру, 2018 22:37
Понаехал написав: airmax78 написав:
Только не говорите, что вы ему помогли найти работу.
Техническо нет ибо бонус за инвайт сотрудника я не получил. На практике человек он нормальны, ушли его через короткое время после меня, решение о моем увольнении принимал в свое время не он. Выходной бонус он помог мне сделать максимальным..... А нормальному человек подсказать в какие двери постучатся, а потом пару ночей переночевать у меня(еле жену уговорил ибо снимаю пока не большие аппарты)- мне не жалко.
т.е. ещё одна квартира в киев ушла в аренду? или две?
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