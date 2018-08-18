Додано: Суб 15 гру, 2018 00:44

Первый написав: Спросил у мастера по клинингу, купила ли квартиру в грейт. Говорит нет. Спросил у мастера по клинингу, купила ли квартиру в грейт. Говорит нет.

сегодня ехал с таксистом с уклона, рассказывал что заканчивает ремонт в 3х комнатной квартире(новострой)где то на правом берегу у укрбуда купил. больше деталей не знаю[/quote]Не удивляюсь.Общалась с мастером по установке кондиционеров.В прошлом году купил дочке двушку в новостройке на левом берегу.[/quote]По цене-установка одной двери --1000 грн, сюда входит все-врезка замков\ручек\петли\установка дверей с добором и наличниками. Моим родителям он делал(могу ошибаться давно было) кажется по 400 или 450 грн. За день установил 4 двери.Для понимания картины в эпике только за врезку замка в полотно зарядили 1300 грн ....[/quote]Нашли кого слушатьтаксисты те еще пистуны, к кому не сядешь так все "Корейки"!! Сидеть весь день в машине и слушать радио... а поговорить!? Вот они и разговаривают...не вас же снова слушать как "радио"По Установщику (монтажнику) дверей где-то правда где-то "чес". Максимальное время которое может терпеть зак- неделя, во всех остальных случаях ищется другой монтажник. КАК?? КАК?? монтажник может расписать свою работу больше чем на неделю???(Включаем мозги). Кто-то уже нашел другого, кто-то уехал, кто-то на работе,заболел....ПЫСЫ: Не ГАЗ - зло, а зубожіння від газу!