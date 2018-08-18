Додано: Суб 15 гру, 2018 02:22

rusramzik написав:

Нашли кого слушать таксисты те еще пистуны, к кому не сядешь так все "Корейки"!! Сидеть весь день в машине и слушать радио... а поговорить!? Вот они и разговаривают...не вас же снова слушать как "радио"

По Установщику (монтажнику) дверей где-то правда где-то "чес". Максимальное время которое может терпеть зак- неделя, во всех остальных случаях ищется другой монтажник. КАК?? КАК?? монтажник может расписать свою работу больше чем на неделю???(Включаем мозги). Кто-то уже нашел другого, кто-то уехал, кто-то на работе,заболел....

ПЫСЫ: Не ГАЗ - зло, а зубожіння від газу! Нашли кого слушать таксисты те еще пистуны, к кому не сядешь так все "Корейки"!! Сидеть весь день в машине и слушать радио... а поговорить!? Вот они и разговаривают...не вас же снова слушать как "радио"По Установщику (монтажнику) дверей где-то правда где-то "чес". Максимальное время которое может терпеть зак- неделя, во всех остальных случаях ищется другой монтажник. КАК?? КАК?? монтажник может расписать свою работу больше чем на неделю???(Включаем мозги). Кто-то уже нашел другого, кто-то уехал, кто-то на работе,заболел....ПЫСЫ: Не ГАЗ - зло, а зубожіння від газу!

теоретик детектед. Спасибо, повеселили. Ну а теперь включаем мозги.Я был в эпике в понедельник и заказал самые простые двери папа карло- складская программа. Тоесть, двери которые в наличии на складе ГОТОВЫЕ должны быть. Мне в эпике говорят- ваш заказ(5 дверей\5 замков\петли\ручки\доборы\наличники\защелки) соберут и подготовят и он будет готов в пятницу. Вам доставку или самовывоз? я говорю--доставку. Он смотрит и говорит--доставка на втроник или среду, вам в понедельник (тоесть через неделю после моего заказа и оплаты) позвонят и на вторник-среду согласуют доставку. Я говорю хорошо.Итого имеем--от момента заказа дверей до их доставки проходит минимум 10 дней. Естественно я сразу звоню установщику в день заказа в понедельник и говорю что ставить нужно на следующей неделе с четверга.но походу монтажник лох и может расписать свою работу только на неделю и не днем позже.он наверно должен был мне ответить я так далеко не расписываю, или что?Друже ты хоть раз двери покупал-устанавливал? Я тебе привел ситуацию когда у меня самый быстрый сценарий с дверями со склада в наличии и то он длится 10 дней.Ты знаешь сколько изготавливаются двери на заказ?Ты знаешь сколько времени изготавливаются двери нестандартных размеров? там сроки от 1.5 до 3-х месяцев, и все эти люди когда подписывают договор со сроками доставки тут же звонят и договариваются с монтажниками. А вы планируйте на неделю )))