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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 15 гру, 2018 00:44
Первый написав:
Спросил у мастера по клинингу, купила ли квартиру в грейт. Говорит нет.
сегодня ехал с таксистом с уклона, рассказывал что заканчивает ремонт в 3х комнатной квартире(новострой)
где то на правом берегу у укрбуда купил. больше деталей не знаю[/quote]
Не удивляюсь.
Общалась с мастером по установке кондиционеров.
В прошлом году купил дочке двушку в новостройке на левом берегу.
[/quote]
По цене-установка одной двери --1000 грн, сюда входит все-врезка замков\ручек\петли\установка дверей с добором и наличниками. Моим родителям он делал(могу ошибаться давно было) кажется по 400 или 450 грн. За день установил 4 двери.
Для понимания картины в эпике только за врезку замка в полотно зарядили 1300 грн ....[/quote]
Нашли кого слушать
таксисты те еще пистуны, к кому не сядешь так все "Корейки"!! Сидеть весь день в машине и слушать радио... а поговорить!? Вот они и разговаривают...не вас же снова слушать как "радио"
.
По Установщику (монтажнику) дверей где-то правда где-то "чес". Максимальное время которое может терпеть зак- неделя, во всех остальных случаях ищется другой монтажник. КАК?? КАК?? монтажник может расписать свою работу больше чем на неделю???(Включаем мозги). Кто-то уже нашел другого, кто-то уехал, кто-то на работе,заболел....
ПЫСЫ: Не ГАЗ - зло, а зубожіння від газу!
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rusramzik
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Додано: Суб 15 гру, 2018 02:22
rusramzik написав:
Нашли кого слушать таксисты те еще пистуны, к кому не сядешь так все "Корейки"!! Сидеть весь день в машине и слушать радио... а поговорить!? Вот они и разговаривают...не вас же снова слушать как "радио"
По Установщику (монтажнику) дверей где-то правда где-то "чес". Максимальное время которое может терпеть зак- неделя, во всех остальных случаях ищется другой монтажник. КАК?? КАК?? монтажник может расписать свою работу больше чем на неделю???(Включаем мозги). Кто-то уже нашел другого, кто-то уехал, кто-то на работе,заболел....
ПЫСЫ: Не ГАЗ - зло, а зубожіння від газу!
теоретик детектед. Спасибо, повеселили. Ну а теперь включаем мозги.
Я был в эпике в понедельник и заказал самые простые двери папа карло- складская программа. Тоесть, двери которые в наличии на складе ГОТОВЫЕ должны быть. Мне в эпике говорят- ваш заказ(5 дверей\5 замков\петли\ручки\доборы\наличники\защелки) соберут и подготовят и он будет готов в пятницу. Вам доставку или самовывоз? я говорю--доставку. Он смотрит и говорит--доставка на втроник или среду, вам в понедельник (тоесть через неделю после моего заказа и оплаты) позвонят и на вторник-среду согласуют доставку. Я говорю хорошо.
Итого имеем--от момента заказа дверей до их доставки проходит минимум 10 дней. Естественно я сразу звоню установщику в день заказа в понедельник и говорю что ставить нужно на следующей неделе с четверга.
но походу монтажник лох и может расписать свою работу только на неделю и не днем позже.
он наверно должен был мне ответить я так далеко не расписываю, или что?
Друже ты хоть раз двери покупал-устанавливал? Я тебе привел ситуацию когда у меня самый быстрый сценарий с дверями со склада в наличии и то он длится 10 дней.
Ты знаешь сколько изготавливаются двери на заказ?
Ты знаешь сколько времени изготавливаются двери нестандартных размеров? там сроки от 1.5 до 3-х месяцев, и все эти люди когда подписывают договор со сроками доставки тут же звонят и договариваются с монтажниками. А вы планируйте на неделю )))
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
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Жека79
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Додано: Суб 15 гру, 2018 06:35
Оранжевый-хит сезона написав:
т.е. ещё одна квартира в киев ушла в аренду? или две?
Дом от ОркАды у него был. судьбу не знаю его. Узнать?
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Понаехал
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Додано: Суб 15 гру, 2018 08:15
тень трибеки написав: Жека79 написав:
Салют!!! если в личку не отвечает то пиши на почту, свою почту написал в личку тебе
ответил, спасибо!
Я ничего не получил. Напиши мне в личку
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ПчёлкаIRON
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Додано: Суб 15 гру, 2018 08:17
тень трибеки написав: airmax78 написав:
И мне тоже интересную инфу пришлите, плз.
Вы не совсем правильно меня поняли.
У меня нету никакого инсайда (или инсайта) относительно КРЖН.
Жеке79 и Хьюму я хотел кое-что сказать по отдельным конкретным комплексам, в которых у нас есть общие интересы.
Что касается Вас, Макс, то Вам бы я советовал выйти в кеш, если не на 100%, то на 50%, и в нем посидеть годик.
Про какие комплексы идеи речь? Я тоже мониторю все и мне нужна инфа
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ПчёлкаIRON
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Додано: Суб 15 гру, 2018 08:29
Де дорожай???
Де румунські таксисти, успішні київські плиточники і збирачі металолому???
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Frant
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Додано: Суб 15 гру, 2018 08:31
Жека79 написав: UA написав:
ребята из эпика реалистично чувствует рынок. Сколько у них вся установка под ключ?
Тысячи две -три?
После их вопроса надо ли мне врезать замки в двери, я услышав цену за врезку замков, больше им вопросов не задавал.
Страждалець, який позиціонує себе як "бізнесмен".
Жека, як там київські таксисти? Скупляють нерухомість пачками?
Можливо, вдень їздять, а ночами вони врізають замки, щоб додатково підзаробити???
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Додано: Суб 15 гру, 2018 08:34
Тут цирк, а не гілка про нерухомість.
Тільки клоунів все менше)))
Емігрують нафіг.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Додано: Суб 15 гру, 2018 08:37
ПчёлкаIRON написав: тень трибеки написав: airmax78 написав:
И мне тоже интересную инфу пришлите, плз.
Вы не совсем правильно меня поняли.
У меня нету никакого инсайда (или инсайта) относительно КРЖН.
Жеке79 и Хьюму я хотел кое-что сказать по отдельным конкретным комплексам, в которых у нас есть общие интересы.
Что касается Вас, Макс, то Вам бы я советовал выйти в кеш, если не на 100%, то на 50%, и в нем посидеть годик.
Про какие комплексы идеи речь? Я тоже мониторю все и мне нужна инфа
Та не кипишуй ты. Про ЦП речь не идёт
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
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Жека79
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Додано: Суб 15 гру, 2018 08:53
Ты думаешь меня только цп интересует? Ты наверное забыл что я по всему Киеву инвестирую
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ПчёлкаIRON
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