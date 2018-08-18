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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3010301130123013

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1252
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
110
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
265
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
195
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
234
Якість будівництва
16%
196
Всього голосів : 1252
Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 10:06

  ПчёлкаIRON написав:Ты думаешь меня только цп интересует? Ты наверное забыл что я по всему Киеву инвестирую


А ещё по обменкам прыг скок ради 200 грн.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 10:14

  trololo написав:
  ПчёлкаIRON написав:Ты думаешь меня только цп интересует? Ты наверное забыл что я по всему Киеву инвестирую


А ещё по обменкам прыг скок ради 200 грн.

А еще ПчёлкаIRON знаток по ОВГЗ :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 10:18

Вести с полей. Знакомые продали 1к на пох за 78т (60 метром, ремонт, Мебель), Купили в КТ 80+ метров с ремонтом мебелью за 115т
Выставление на продажу-Продажа-покупка новой заняло 1 мес
Востаннє редагувалось ПчёлкаIRON в Суб 15 гру, 2018 10:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 10:18

  zzzzzz написав:
  trololo написав:
  ПчёлкаIRON написав:Ты думаешь меня только цп интересует? Ты наверное забыл что я по всему Киеву инвестирую


А ещё по обменкам прыг скок ради 200 грн.

А еще ПчёлкаIRON знаток по ОВГЗ :mrgreen:

А шо, есть что лучше предложить Овгз?) или только блабла
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 10:22

  тень трибеки написав:
  airmax78 написав:И мне тоже интересную инфу пришлите, плз.


Вы не совсем правильно меня поняли.

У меня нету никакого инсайда (или инсайта) относительно КРЖН.

Жеке79 и Хьюму я хотел кое-что сказать по отдельным конкретным комплексам, в которых у нас есть общие интересы.

Что касается Вас, Макс, то Вам бы я советовал выйти в кеш, если не на 100%, то на 50%, и в нем посидеть годик.

Ок. Спасибо. Буду думать.
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 10:41

Жека79 установщика дверей зовут Александр?
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