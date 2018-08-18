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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 15 гру, 2018 10:06
ПчёлкаIRON написав:
Ты думаешь меня только цп интересует? Ты наверное забыл что я по всему Киеву инвестирую
А ещё по обменкам прыг скок ради 200 грн.
главное оружие рашистов - ложь
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trololo
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Додано: Суб 15 гру, 2018 10:14
trololo написав: ПчёлкаIRON написав:
Ты думаешь меня только цп интересует? Ты наверное забыл что я по всему Киеву инвестирую
А ещё по обменкам прыг скок ради 200 грн.
А еще ПчёлкаIRON
знаток по ОВГЗ
Живите своим умом!
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Додано: Суб 15 гру, 2018 10:18
Вести с полей. Знакомые продали 1к на пох за 78т (60 метром, ремонт, Мебель), Купили в КТ 80+ метров с ремонтом мебелью за 115т
Выставление на продажу-Продажа-покупка новой заняло 1 мес
Востаннє редагувалось ПчёлкаIRON
в Суб 15 гру, 2018 10:19, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 15 гру, 2018 10:18
zzzzzz написав: trololo написав: ПчёлкаIRON написав:
Ты думаешь меня только цп интересует? Ты наверное забыл что я по всему Киеву инвестирую
А ещё по обменкам прыг скок ради 200 грн.
А еще ПчёлкаIRON
знаток по ОВГЗ
А шо, есть что лучше предложить Овгз?) или только блабла
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ПчёлкаIRON
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Додано: Суб 15 гру, 2018 10:22
тень трибеки написав: airmax78 написав:
И мне тоже интересную инфу пришлите, плз.
Вы не совсем правильно меня поняли.
У меня нету никакого инсайда (или инсайта) относительно КРЖН.
Жеке79 и Хьюму я хотел кое-что сказать по отдельным конкретным комплексам, в которых у нас есть общие интересы.
Что касается Вас, Макс, то Вам бы я советовал выйти в кеш, если не на 100%, то на 50%, и в нем посидеть годик.
Ок. Спасибо. Буду думать.
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Додано: Суб 15 гру, 2018 10:41
Жека79 установщика дверей зовут Александр?
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