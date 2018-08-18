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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3011301230133014>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1252
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
110
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
265
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
195
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
234
Якість будівництва
16%
196
Всього голосів : 1252
Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 10:18

  zzzzzz написав:
  trololo написав:
  ПчёлкаIRON написав:Ты думаешь меня только цп интересует? Ты наверное забыл что я по всему Киеву инвестирую


А ещё по обменкам прыг скок ради 200 грн.

А еще ПчёлкаIRON знаток по ОВГЗ :mrgreen:

А шо, есть что лучше предложить Овгз?) или только блабла
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 10:22

  тень трибеки написав:
  airmax78 написав:И мне тоже интересную инфу пришлите, плз.


Вы не совсем правильно меня поняли.

У меня нету никакого инсайда (или инсайта) относительно КРЖН.

Жеке79 и Хьюму я хотел кое-что сказать по отдельным конкретным комплексам, в которых у нас есть общие интересы.

Что касается Вас, Макс, то Вам бы я советовал выйти в кеш, если не на 100%, то на 50%, и в нем посидеть годик.

Ок. Спасибо. Буду думать.
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 10:41

Жека79 установщика дверей зовут Александр?
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 10:49

Мастера бывают разные. :D
Перестал включаться компрессор в кондиционере.

Пришел первый мастер - надо сделать профилактику. Содрал с меня деньги за профилактику, но кондиционер так и не заработал.

Пришел второй - компрессор умер, замена не имеет смысла , дешевле купить новый, так что поставьте лучше новый.

Пришел третий мастер . И только он определил что вышел из строя конденсатор , после его замены все стало работать.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 11:17

  Оранжевый-хит сезона написав:Жека79 установщика дверей зовут Александр?


Андрей
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 11:21

  zzzzzz написав:Мастера бывают разные. :D
Перестал включаться компрессор в кондиционере.

Пришел первый мастер - надо сделать профилактику. Содрал с меня деньги за профилактику, но кондиционер так и не заработал.

Пришел второй - компрессор умер, замена не имеет смысла , дешевле купить новый, так что поставьте лучше новый.

Пришел третий мастер . И только он определил что вышел из строя конденсатор , после его замены все стало работать.


вот то то и оно. Самая первая фраза в моем посте была что ХОРОШИЕ мастера в дефиците. Не проблема поехать на юность и прямо сегодня притянуть домой установщика дверей :mrgreen: , но я что то не рискую таким заниматься. Кстати там же можно найти очень быстро плиточника( а плиточники это вообще сейчас какая то отдельная каста со своей очередью)) но кто смелый и пойдет по такому пути то отпишите потом плиз о результате :lol:
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
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Жека79
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 11:28

  Жека79 написав:
  zzzzzz написав:Мастера бывают разные. :D
Перестал включаться компрессор в кондиционере.

Пришел первый мастер - надо сделать профилактику. Содрал с меня деньги за профилактику, но кондиционер так и не заработал.

Пришел второй - компрессор умер, замена не имеет смысла , дешевле купить новый, так что поставьте лучше новый.

Пришел третий мастер . И только он определил что вышел из строя конденсатор , после его замены все стало работать.


вот то то и оно. Самая первая фраза в моем посте была что ХОРОШИЕ мастера в дефиците. Не проблема поехать на юность и прямо сегодня притянуть домой установщика дверей :mrgreen: , но я что то не рискую таким заниматься. Кстати там же можно найти очень быстро плиточника( а плиточники это вообще сейчас какая то отдельная каста со своей очередью)) но кто смелый и пойдет по такому пути то отпишите потом плиз о результате :lol:


Однажды нужен был срочно штукатур на санузел, взял на окружной у обойного. Парень был просто красавец. Лучший ремонтник из всех. А маляры по знакомству налажали и нае**ли. Так что всякое бывает
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 12:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

ось і підтвердження що тут одні тролі на зарплаті :)
пятниця вечір - аншлаг даражаїв, субота обід - пустота.
хоча повинно бути якраз навпаки.
так як в будній день "успішні форумчани" повинні бабло косить, а у вихідний можна і на форумі повисіти :roll:
Васенька
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 13:23

  Васенька написав:ось і підтвердження що тут одні тролі на зарплаті :)
пятниця вечір - аншлаг даражаїв, субота обід - пустота.
хоча повинно бути якраз навпаки.
так як в будній день "успішні форумчани" повинні бабло косить, а у вихідний можна і на форумі повисіти :roll:

уася, ты хоть раз видел состоятельного роботягу который с 8 до 20.00 пашет без обеда?
открою тебе секрет, возможно прозреешь
все успешные так распределяют свой труд и обязанности что работают гараздо меньше а получают гараздо больше :roll:
ПчёлкаIRON
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 13:38

Сори за офф

  Жека79 написав:теоретик детектед. Спасибо, повеселили. Ну а теперь включаем мозги.

Я был в эпике в понедельник и заказал самые простые двери папа карло- складская программа. Тоесть, двери которые в наличии на складе ГОТОВЫЕ должны быть. Мне в эпике говорят- ваш заказ(5 дверей\5 замков\петли\ручки\доборы\наличники\защелки) соберут и подготовят и он будет готов в пятницу. Вам доставку или самовывоз? я говорю--доставку. Он смотрит и говорит--доставка на втроник или среду, вам в понедельник (тоесть через неделю после моего заказа и оплаты) позвонят и на вторник-среду согласуют доставку. Я говорю хорошо.
Итого имеем--от момента заказа дверей до их доставки проходит минимум 10 дней. Естественно я сразу звоню установщику в день заказа в понедельник и говорю что ставить нужно на следующей неделе с четверга.
но походу монтажник лох и может расписать свою работу только на неделю и не днем позже. :mrgreen: он наверно должен был мне ответить я так далеко не расписываю, или что?
Друже ты хоть раз двери покупал-устанавливал? Я тебе привел ситуацию когда у меня самый быстрый сценарий с дверями со склада в наличии и то он длится 10 дней.
Ты знаешь сколько изготавливаются двери на заказ?
Ты знаешь сколько времени изготавливаются двери нестандартных размеров? там сроки от 1.5 до 3-х месяцев, и все эти люди когда подписывают договор со сроками доставки тут же звонят и договариваются с монтажниками. А вы планируйте на неделю )))

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Рассказывайте дальше свои недалекие умозаключения в деле где вы полный "0"!!!!
Рекомендую форумчанам не воспринимать всерьез ваши вбросы! :!:
ПЫСЫ: Продаю и устанавливаю двери уже лет 16!
rusramzik
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