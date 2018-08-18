Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Интересная статья о предыстории скандала с СБУ , Минкультом и застройщиками. Внимание, многабукв
После Мхитаряна о вымогательстве и давлении на бизнес со стороны силовиков заявил еще один застройщик - группа компаний "Недвижимость столицы" (НЕСТ). "Во время допросов было оказано давление на наших сотрудников о передаче одного из наших объектов (легально приобретенного за $30 млн) в управление другому бизнесмену. Посредники этого бизнесмена предложили нам продать объект по цене в несколько раз ниже рыночной - $7 млн. После нашего отказа от такой "сделки" давление на бизнес было существенно усилено", - рассказали в НЕСТ. И отметили, что их сотрудников неоднократно вызывали на допросы в Генпрокуратуру и другие правоохранительные органы по несуществующим нарушениям, которые якобы происходят на уже сданных в эксплуатацию объектах недвижимости. Источник: https://censor.net.ua/r3102344
При строительстве жилого дома Министерство культуры согласовывает компаниям три документа: "Историко-градостроительное обоснование" (Історико-містобудівне обгрунтування, ІМО), проектную документацию и выдает разрешение на земляные работы.
Один из самых известных скандалов с ИМО - строительство одиозного жилого комплекса "Ярославов град" на месте бывшего Сенного рынка. Журналисты и общественные организации с 2016 года обвиняют Минкульт в незаконном согласовании документов, что позволило запроектировать и начать строить высотки. Источник: https://censor.net.ua/r3102344
Факт 1: Минкульт не имеет права согласовывать ИМО и другие документы
Откуда это все вообще взялось? Еще в 2002 году Кабинет Министров Украины своим постановлением указал, что те, кто строит в историческом ареале Киева, должен разработать Историко-градостроительное обоснование. (постановление КМУ от 13.03.2002 N 318).
Именно на эту бумагу часто и ссылается Минкульт, при требовании согласовать ИМО в своем ведомстве. Но, как отмечает BRDO, ни законами Украины, ни постановлениями Кабинета Министров необходимость получения согласования ИМО не предусмотрена и даже не определен сам термин "историко-градостроительное обоснование", что же оно такое.
Обязанность застройщика подать разработанное ИМО на согласование в Минкульт регулируется, внимание, Методическими рекомендациями по разработке историко-градостроительных обоснований (приказ Минкульта от 17.02.2012 No 122).
И как пишут "Наші грошi", этого приказа нет в официальной базе законодательства, ведь это обычный акт рекомендательного характера - значит, его Минюст и не регистрировал.
"То есть, Министерство культуры само по себе дало непредвиденные законами полномочия и даже не нормативно-правовым актом, а актом рекомендательного характера. Мало того. Минкультуры не имело права даже утверждать порядок разработки ИМО. В более позднем постановлении Кабмина от 03.07.2006 № 909, методику разработки ИМО утверждает Минрегион, а Минкультуры только согласовывает. Между тем Минрегион ничего не утверждал", - отмечают "Наши грошi". Источник: https://censor.net.ua/r3102344
rusramzik написав: Рассказывайте дальше свои недалекие умозаключения в деле где вы полный "0"!!!! Рекомендую форумчанам не воспринимать всерьез ваши вбросы! ПЫСЫ: Продаю и устанавливаю двери уже лет 16!
утром продаете а вечером устанавливаете? или наоборот? вы установщик или продажник? или 2 в 1? Пс. а производством их не занимаетесь? чтоб так сказать был полный замкнутый цикл. Ночью произвели, утром до обеда продали, после обеда сразу установили))))
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан). ------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------