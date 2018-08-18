Факт 1: Минкульт не имеет права согласовывать ИМО и другие документыОткуда это все вообще взялось? Еще в 2002 году Кабинет Министров Украины своим постановлением указал, что те, кто строит в историческом ареале Киева, должен разработать Историко-градостроительное обоснование. (постановление КМУ от 13.03.2002 N 318).Именно на эту бумагу часто и ссылается Минкульт, при требовании согласовать ИМО в своем ведомстве. Но, как отмечает BRDO, ни законами Украины, ни постановлениями Кабинета Министров необходимость получения согласования ИМО не предусмотрена и даже не определен сам термин "историко-градостроительное обоснование", что же оно такое.Обязанность застройщика подать разработанное ИМО на согласование в Минкульт регулируется, внимание, Методическими рекомендациями по разработке историко-градостроительных обоснований (приказ Минкульта от 17.02.2012 No 122).И как пишут "Наші грошi", этого приказа нет в официальной базе законодательства, ведь это обычный акт рекомендательного характера - значит, его Минюст и не регистрировал."То есть, Министерство культуры само по себе дало непредвиденные законами полномочия и даже не нормативно-правовым актом, а актом рекомендательного характера. Мало того. Минкультуры не имело права даже утверждать порядок разработки ИМО. В более позднем постановлении Кабмина от 03.07.2006 № 909, методику разработки ИМО утверждает Минрегион, а Минкультуры только согласовывает. Между тем Минрегион ничего не утверждал", - отмечают "Наши грошi". Источник: