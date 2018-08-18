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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3011301230133014

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1252
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
110
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
265
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
195
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
234
Якість будівництва
16%
196
Всього голосів : 1252
Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 13:49

Интересная статья о предыстории скандала с СБУ , Минкультом и застройщиками. Внимание, многабукв :D

После Мхитаряна о вымогательстве и давлении на бизнес со стороны силовиков заявил еще один застройщик - группа компаний "Недвижимость столицы" (НЕСТ). "Во время допросов было оказано давление на наших сотрудников о передаче одного из наших объектов (легально приобретенного за $30 млн) в управление другому бизнесмену. Посредники этого бизнесмена предложили нам продать объект по цене в несколько раз ниже рыночной - $7 млн. После нашего отказа от такой "сделки" давление на бизнес было существенно усилено", - рассказали в НЕСТ. И отметили, что их сотрудников неоднократно вызывали на допросы в Генпрокуратуру и другие правоохранительные органы по несуществующим нарушениям, которые якобы происходят на уже сданных в эксплуатацию объектах недвижимости. Источник: https://censor.net.ua/r3102344


При строительстве жилого дома Министерство культуры согласовывает компаниям три документа: "Историко-градостроительное обоснование" (Історико-містобудівне обгрунтування, ІМО), проектную документацию и выдает разрешение на земляные работы.

Один из самых известных скандалов с ИМО - строительство одиозного жилого комплекса "Ярославов град" на месте бывшего Сенного рынка. Журналисты и общественные организации с 2016 года обвиняют Минкульт в незаконном согласовании документов, что позволило запроектировать и начать строить высотки. Источник: https://censor.net.ua/r3102344


Факт 1: Минкульт не имеет права согласовывать ИМО и другие документы

Откуда это все вообще взялось? Еще в 2002 году Кабинет Министров Украины своим постановлением указал, что те, кто строит в историческом ареале Киева, должен разработать Историко-градостроительное обоснование. (постановление КМУ от 13.03.2002 N 318).

Именно на эту бумагу часто и ссылается Минкульт, при требовании согласовать ИМО в своем ведомстве. Но, как отмечает BRDO, ни законами Украины, ни постановлениями Кабинета Министров необходимость получения согласования ИМО не предусмотрена и даже не определен сам термин "историко-градостроительное обоснование", что же оно такое.

Обязанность застройщика подать разработанное ИМО на согласование в Минкульт регулируется, внимание, Методическими рекомендациями по разработке историко-градостроительных обоснований (приказ Минкульта от 17.02.2012 No 122).

И как пишут "Наші грошi", этого приказа нет в официальной базе законодательства, ведь это обычный акт рекомендательного характера - значит, его Минюст и не регистрировал.

"То есть, Министерство культуры само по себе дало непредвиденные законами полномочия и даже не нормативно-правовым актом, а актом рекомендательного характера. Мало того. Минкультуры не имело права даже утверждать порядок разработки ИМО. В более позднем постановлении Кабмина от 03.07.2006 № 909, методику разработки ИМО утверждает Минрегион, а Минкультуры только согласовывает. Между тем Минрегион ничего не утверждал", - отмечают "Наши грошi". Источник: https://censor.net.ua/r3102344



Вообщем рекомендую прочитать статью полностью.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 13:53

  rusramzik написав: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Рассказывайте дальше свои недалекие умозаключения в деле где вы полный "0"!!!!
Рекомендую форумчанам не воспринимать всерьез ваши вбросы! :!:
ПЫСЫ: Продаю и устанавливаю двери уже лет 16!


утром продаете а вечером устанавливаете? :mrgreen: или наоборот? вы установщик или продажник? или 2 в 1?
Пс. а производством их не занимаетесь? чтоб так сказать был полный замкнутый цикл. Ночью произвели, утром до обеда продали, после обеда сразу установили))))
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 14:04

  Жека79 написав:
  rusramzik написав: Рассказывайте дальше свои недалекие умозаключения в деле где вы полный "0"!!!!
Рекомендую форумчанам не воспринимать всерьез ваши вбросы! :!:
ПЫСЫ: Продаю и устанавливаю двери уже лет 16!

утром продаете а вечером устанавливаете? :mrgreen: или наоборот? вы установщик или продажник? или 2 в 1?
Пс. а производством их не занимаетесь? чтоб так сказать был полный замкнутый цикл. Ночью произвели, утром до обеда продали, после обеда сразу установили))))

Нужно быть гением, чтобы приехать на замер, забрать двери со склада и установить их!!???
М-да...Песшите исчо :mrgreen:
rusramzik
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 14:17

  rusramzik написав: Нужно быть гением, чтобы приехать на замер, забрать двери со склада и установить их!!???
М-да...Песшите исчо :mrgreen:


В моем посте я писал исключительно про монтажника. Который не ездит ни на какой склад, ничего не грузит\ не занимается доставкой. Он только устанавливает. Точка. И у него все расписано. Если вам в это не вериться то это ваше личное дело.
Вы можете ездить куда угодно, и заниматься чем угодно, сами продавать\ сами тащить двери на горбу до заказчика\сами устанавливать--это ваше личное дело.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 14:25

  rusramzik написав:
  Жека79 написав:
  rusramzik написав: Рассказывайте дальше свои недалекие умозаключения в деле где вы полный "0"!!!!
Рекомендую форумчанам не воспринимать всерьез ваши вбросы! :!:
ПЫСЫ: Продаю и устанавливаю двери уже лет 16!

утром продаете а вечером устанавливаете? :mrgreen: или наоборот? вы установщик или продажник? или 2 в 1?
Пс. а производством их не занимаетесь? чтоб так сказать был полный замкнутый цикл. Ночью произвели, утром до обеда продали, после обеда сразу установили))))

Нужно быть гением, чтобы приехать на замер, забрать двери со склада и установить их!!???
М-да...Песшите исчо :mrgreen:

так не поняв, Жека:
1. шукає...купляє двері
2. шукає установщика, який ставить
чи
1. установка дверей під ключ (зняття замірів.....установка)?
Востаннє редагувалось flyman в Суб 15 гру, 2018 14:25, всього редагувалось 1 раз.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 14:25

  Жека79 написав: Точка. И у него все расписано. Если вам в это не вериться то это ваше личное дело.

Не забудьте через таксиста найти "Хорошего" плиточника! Ваш диагноз- Пустозвон!! За сим считаю наш диалог законченным!
rusramzik
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 16:22

То, о чем я говорил:
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 16:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кто-то планирует себе подарок на Новый Год в виде "свежего бетона"?
Год "Недвижимой Боли" подходит к концу, а итоги прошедшего не подведены! :!:
rusramzik
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 16:48

  rusramzik написав:Кто-то планирует себе подарок на Новый Год в виде "свежего бетона"?
Год "Недвижимой Боли" подходит к концу, а итоги прошедшего не подведены! :!:

Я думал, но Трибека говорит сидеть в кэше. Задумался.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 16:50

  airmax78 написав:
  rusramzik написав:Кто-то планирует себе подарок на Новый Год в виде "свежего бетона"?
Год "Недвижимой Боли" подходит к концу, а итоги прошедшего не подведены! :!:

Я думал, но Трибека говорит сидеть в кэше. Задумался.

Согласен! Им удобней управлять когда "штормит"! Это же - движимое имущество))
rusramzik
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