Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
вул. Юрія Іллєнка, метро "Лук’янівська", недобудова на території заводу "Артем". Стоїть уже років 10-ть, нині вікна-вітрини активно закриваються дерев’яними панелями, щоб обмежити потрапляння снігу і дощу у середину приміщень. ))