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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 15 гру, 2018 17:22
По поводу даты наступления кризиса, Трибека предлагала на Chivas забиться?
Додано: Суб 15 гру, 2018 18:20
Ейр, осталось что бы достроили ТРЦ на Лукьяновке и офисный небоскреб около ЗАГСа.
Востаннє редагувалось BIGor в Суб 15 гру, 2018 18:44, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 15 гру, 2018 18:25
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
И еще раз про Новый Год только с красными ценниками в АТБ
Додано: Суб 15 гру, 2018 18:27
Додано: Суб 15 гру, 2018 18:36
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
шо значит понаехи гг
реперная точка вам нужна?
две - госснаб на луначарского 2 и здание театрального института на львовской площади
ну и днипровськи вежи, но то избитая попса
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Суб 15 гру, 2018 18:52
Да. Но бутылку настаивает отдать на хранение нотариусу - не доверяет видимо.
Додано: Суб 15 гру, 2018 19:10
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
https://news.finance.ua/ua/news/-/44029 ... nfografika
В Києві, виходить за 5-6 років може пересічений насобирать на однушку.
Швидше лише в Хмельницьку/Кропивницьку 4-5 років, Краматорську і Сєвєродонецьку 2-3 роки.
Вторинка в Чернігові 4+ роки.
Тепер понятно, що Київ привабливий для понаєхов.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Суб 15 гру, 2018 19:21
10 лет назад формула 1 зарплата = 1 кв. метру в казалась немыслимой, сегодня это реальность.
Додано: Суб 15 гру, 2018 19:30
А что, Днепровские башни кто-то взялся достраивать?
Но вообще, конечно, подозрительно: возле променады мрачный цех, простоявший 10 лет в продаже - уже превратился в почти готовый БЦ, с каким-то то ли супермаркетом, то ли фудкортом на первом этаже + Спортлайф, этот БЦ на заводе Артем, куча огромных ЖК (все лень перечислять) - какой-то ренессанс Лукьяновки.
Востаннє редагувалось airmax78 в Суб 15 гру, 2018 19:42, всього редагувалось 1 раз.
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