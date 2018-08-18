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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3013301430153016>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1252
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
110
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
265
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
195
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
234
Якість будівництва
16%
196
Всього голосів : 1252
Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 17:21

  airmax78 написав:То, о чем я говорил:
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Что это?
ПчёлкаIRON
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 17:22

  airmax78 написав:
  rusramzik написав:Кто-то планирует себе подарок на Новый Год в виде "свежего бетона"?
Год "Недвижимой Боли" подходит к концу, а итоги прошедшего не подведены! :!:

Я думал, но Трибека говорит сидеть в кэше. Задумался.

По поводу даты наступления кризиса, Трибека предлагала на Chivas забиться?
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 18:20

  airmax78 написав:То, о чем я говорил:
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Ейр, осталось что бы достроили ТРЦ на Лукьяновке и офисный небоскреб около ЗАГСа.
Востаннє редагувалось BIGor в Суб 15 гру, 2018 18:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 18:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

И еще раз про Новый Год только с красными ценниками в АТБ https://www.facebook.com/chirchvdima/vi ... 123220045/ ! Пора закупаться :wink:
rusramzik
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 18:27

  ПчёлкаIRON написав:
  airmax78 написав:То, о чем я говорил:
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Что это?

вул. Юрія Іллєнка, метро "Лук’янівська", недобудова на території заводу "Артем". Стоїть уже років 10-ть, нині вікна-вітрини активно закриваються дерев’яними панелями, щоб обмежити потрапляння снігу і дощу у середину приміщень. ))
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 18:36

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

шо значит понаехи гг
реперная точка вам нужна?
две - госснаб на луначарского 2 и здание театрального института на львовской площади
ну и днипровськи вежи, но то избитая попса
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 18:52

  UA написав:
  airmax78 написав:
  rusramzik написав:Кто-то планирует себе подарок на Новый Год в виде "свежего бетона"?
Год "Недвижимой Боли" подходит к концу, а итоги прошедшего не подведены! :!:

Я думал, но Трибека говорит сидеть в кэше. Задумался.

По поводу даты наступления кризиса, Трибека предлагала на Chivas забиться?

Да. Но бутылку настаивает отдать на хранение нотариусу - не доверяет видимо.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 19:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://news.finance.ua/ua/news/-/44029 ... nfografika


В Києві, виходить за 5-6 років може пересічений насобирать на однушку.
Швидше лише в Хмельницьку/Кропивницьку 4-5 років, Краматорську і Сєвєродонецьку 2-3 роки.
Вторинка в Чернігові 4+ роки.


Тепер понятно, що Київ привабливий для понаєхов.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 19:21

  flyman написав:https://news.finance.ua/ua/news/-/440295/yak-dovgo-dovedetsya-vidkladaty-na-kupivlyu-1-kimnatnoyi-kvartyry-v-ukrayini-infografika


В Києві, виходить за 5-6 років може пересічений насобирать на однушку.
Швидше лише в Хмельницьку/Кропивницьку 4-5 років, Краматорську і Сєвєродонецьку 2-3 роки.
Вторинка в Чернігові 4+ роки.


Тепер понятно, що Київ привабливий для понаєхов.

10 лет назад формула 1 зарплата = 1 кв. метру в казалась немыслимой, сегодня это реальность.
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 19:30

  kingkongovets написав:шо значит понаехи гг
реперная точка вам нужна?
две - госснаб на луначарского 2 и здание театрального института на львовской площади
ну и днипровськи вежи, но то избитая попса

А что, Днепровские башни кто-то взялся достраивать?
Но вообще, конечно, подозрительно: возле променады мрачный цех, простоявший 10 лет в продаже - уже превратился в почти готовый БЦ, с каким-то то ли супермаркетом, то ли фудкортом на первом этаже + Спортлайф, этот БЦ на заводе Артем, куча огромных ЖК (все лень перечислять) - какой-то ренессанс Лукьяновки.
Востаннє редагувалось airmax78 в Суб 15 гру, 2018 19:42, всього редагувалось 1 раз.
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