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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3013301430153016

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1252
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
110
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
265
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
195
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
234
Якість будівництва
16%
196
Всього голосів : 1252
Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 19:34

  UA написав:
  flyman написав:https://news.finance.ua/ua/news/-/440295/yak-dovgo-dovedetsya-vidkladaty-na-kupivlyu-1-kimnatnoyi-kvartyry-v-ukrayini-infografika


В Києві, виходить за 5-6 років може пересічений насобирать на однушку.
Швидше лише в Хмельницьку/Кропивницьку 4-5 років, Краматорську і Сєвєродонецьку 2-3 роки.
Вторинка в Чернігові 4+ роки.


Тепер понятно, що Київ привабливий для понаєхов.

10 лет назад формула 1 зарплата = 1 кв. метру в казалась немыслимой, сегодня это реальность.

10 лет назад в Киеве не было зарплат по эквиваленту 1метр на Трое/Борщаге/прочей ж*** - одна зарплата пересичного 30-35ти лет с ВО и не ровно на заду чай в НИИ Языка им.Азирова пить с 9.00 до 16.30, а вкалывать и вьяпывать с рассвета и до постели?
Те, кто хотел зарплату в виде 1кв.м возле почтамта - могли идти работать в ГАИ, нотариусами и ещё кое-какими стоматологами или адвокатами. По запросам - и профессия :mrgreen: .
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 19:53

  kingkongovets написав:шо значит понаехи гг
реперная точка вам нужна?
две - госснаб на луначарского 2 и здание театрального института на львовской площади
ну и днипровськи вежи, но то избитая попса

Дошло. Это вы дали список того, что не достроят в ближайшие 10 лет.
airmax78
 
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