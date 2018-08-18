UA написав:flyman написав:https://news.finance.ua/ua/news/-/440295/yak-dovgo-dovedetsya-vidkladaty-na-kupivlyu-1-kimnatnoyi-kvartyry-v-ukrayini-infografika
В Києві, виходить за 5-6 років може пересічений насобирать на однушку.
Швидше лише в Хмельницьку/Кропивницьку 4-5 років, Краматорську і Сєвєродонецьку 2-3 роки.
Вторинка в Чернігові 4+ роки.
Тепер понятно, що Київ привабливий для понаєхов.
10 лет назад формула 1 зарплата = 1 кв. метру в казалась немыслимой, сегодня это реальность.
10 лет назад в Киеве не было зарплат по эквиваленту 1метр на Трое/Борщаге/прочей ж*** - одна зарплата пересичного 30-35ти лет с ВО и не ровно на заду чай в НИИ Языка им.Азирова пить с 9.00 до 16.30, а вкалывать и вьяпывать с рассвета и до постели?
Те, кто хотел зарплату в виде 1кв.м возле почтамта - могли идти работать в ГАИ, нотариусами и ещё кое-какими стоматологами или адвокатами. По запросам - и профессия .