Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
В Києві, виходить за 5-6 років може пересічений насобирать на однушку. Швидше лише в Хмельницьку/Кропивницьку 4-5 років, Краматорську і Сєвєродонецьку 2-3 роки. Вторинка в Чернігові 4+ роки.
Тепер понятно, що Київ привабливий для понаєхов.
10 лет назад формула 1 зарплата = 1 кв. метру в казалась немыслимой, сегодня это реальность.
10 лет назад в Киеве не было зарплат по эквиваленту 1метр на Трое/Борщаге/прочей ж*** - одна зарплата пересичного 30-35ти лет с ВО и не ровно на заду чай в НИИ Языка им.Азирова пить с 9.00 до 16.30, а вкалывать и вьяпывать с рассвета и до постели? Те, кто хотел зарплату в виде 1кв.м возле почтамта - могли идти работать в ГАИ, нотариусами и ещё кое-какими стоматологами или адвокатами. По запросам - и профессия .
UA написав:По поводу даты наступления кризиса, Трибека предлагала на Chivas забиться?
Да. Но бутылку настаивает отдать на хранение нотариусу - не доверяет видимо.
Глупо сравнивать вашу репутацию с Натахиной. Она её честно заработала. Некоторые форумчане (например Троло) без вопросов, под честное Натахино слово готовы одолжить ей абсолютно любую сумму. Натаха человек чести...скала.