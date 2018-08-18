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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3014301530163017>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1252
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
110
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
265
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
195
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
234
Якість будівництва
16%
196
Всього голосів : 1252
Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 19:34

  UA написав:
  flyman написав:https://news.finance.ua/ua/news/-/440295/yak-dovgo-dovedetsya-vidkladaty-na-kupivlyu-1-kimnatnoyi-kvartyry-v-ukrayini-infografika


В Києві, виходить за 5-6 років може пересічений насобирать на однушку.
Швидше лише в Хмельницьку/Кропивницьку 4-5 років, Краматорську і Сєвєродонецьку 2-3 роки.
Вторинка в Чернігові 4+ роки.


Тепер понятно, що Київ привабливий для понаєхов.

10 лет назад формула 1 зарплата = 1 кв. метру в казалась немыслимой, сегодня это реальность.

10 лет назад в Киеве не было зарплат по эквиваленту 1метр на Трое/Борщаге/прочей ж*** - одна зарплата пересичного 30-35ти лет с ВО и не ровно на заду чай в НИИ Языка им.Азирова пить с 9.00 до 16.30, а вкалывать и вьяпывать с рассвета и до постели?
Те, кто хотел зарплату в виде 1кв.м возле почтамта - могли идти работать в ГАИ, нотариусами и ещё кое-какими стоматологами или адвокатами. По запросам - и профессия :mrgreen: .
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 19:53

  kingkongovets написав:шо значит понаехи гг
реперная точка вам нужна?
две - госснаб на луначарского 2 и здание театрального института на львовской площади
ну и днипровськи вежи, но то избитая попса

Дошло. Это вы дали список того, что не достроят в ближайшие 10 лет.
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 20:23

ЖК «OK'land» строится на участке не предназначенном для жилищного строительства

https://stroyobzor.ua/news/zhk-okland-s ... wp32nS1umU
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 20:25

А вот как хотят застроить склон над стадионом Спартак по маршруту троллейбусов 18 и 33

https://www.facebook.com/irina.alekseen ... 539&type=3
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 20:43

  airmax78 написав:
  UA написав:По поводу даты наступления кризиса, Трибека предлагала на Chivas забиться?

Да. Но бутылку настаивает отдать на хранение нотариусу - не доверяет видимо.

Глупо сравнивать вашу репутацию с Натахиной. Она её честно заработала. Некоторые форумчане (например Троло) без вопросов, под честное Натахино слово готовы одолжить ей абсолютно любую сумму. Натаха человек чести...скала.
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 20:44

  kingkongovets написав:
airmax78 написав:
  kingkongovets написав:шо значит понаехи гг
реперная точка вам нужна?
две - госснаб на луначарского 2 и здание театрального института на львовской площади
ну и днипровськи вежи, но то избитая попса

Дошло. Это вы дали список того, что не достроят в ближайшие 10 лет.


это я вам отмазку дал - не благодарите

Да, спасибо! Очень тронут. А то у меня, в последнее время, уже нервы сдавать начинают.
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 21:59

  airmax78 написав:
  kingkongovets написав:
airmax78 написав:Дошло. Это вы дали список того, что не достроят в ближайшие 10 лет.


это я вам отмазку дал - не благодарите

Да, спасибо! Очень тронут. А то у меня, в последнее время, уже нервы сдавать начинают.

Максик у тебя и импотенция на нервной почве развиться может
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 22:12

Парадняки в Риге

https://andi-proc.livejournal.com/81739.html

https://andi-proc.livejournal.com/63655.html
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 22:20

  UA написав:https://andi-proc.livejournal.com/81739.html

https://andi-proc.livejournal.com/63655.html

Максик хоть не описался,когда сравнил со своим текущим МОПиком???

Вы специально спровоцировали "эстета",ну зачем такое делать???

Звери,а не люди)))

А тут ещё Уня со своими диагнозами,ну почему и зачем добивать человека,за что так поскотчанина,а?
somilitark
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 22:45

Смотрел двери Папа Карло на прошлых выходных по 2050 кажется полотно акционное. В принципе похожие ставил прошлый раз. Но в этот раз решили такого плана не брать. Взяли у людей, у которых брали в начале года. От заказа до установки: 2-3 недели. Сейчас одно полотно нестандартное. Обещают те же сроки, но скорей я буду откладывать, потому что ни плитки не обоев пока нет.

Двери Korfad. Доставка и установка 3х дверей 2070. Вот счас смотрю прейскурант, просто петли замки ручки, никаких дополнительных ценников за врезку.
_____________________________________________

По поводу доставки. Если ждать, то будут действительно футболить. В начале года, тоже снега было много. Надо было срочно набрать смеси для стяжки. Пошел в Мерлин к открытию. В отделе доставки говорят дня через 3 привезем. Консультант шепчет: "счас организуем" Позвонил приехала машина через час с водителем-грузчиком. Вот так работник делает объем продаж и откатец. Причем все довольны.
Бывалый
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