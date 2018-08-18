Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
В Києві, виходить за 5-6 років може пересічений насобирать на однушку. Швидше лише в Хмельницьку/Кропивницьку 4-5 років, Краматорську і Сєвєродонецьку 2-3 роки. Вторинка в Чернігові 4+ роки.
Тепер понятно, що Київ привабливий для понаєхов.
10 лет назад формула 1 зарплата = 1 кв. метру в казалась немыслимой, сегодня это реальность.
10 лет назад в Киеве не было зарплат по эквиваленту 1метр на Трое/Борщаге/прочей ж*** - одна зарплата пересичного 30-35ти лет с ВО и не ровно на заду чай в НИИ Языка им.Азирова пить с 9.00 до 16.30, а вкалывать и вьяпывать с рассвета и до постели? Те, кто хотел зарплату в виде 1кв.м возле почтамта - могли идти работать в ГАИ, нотариусами и ещё кое-какими стоматологами или адвокатами. По запросам - и профессия .
UA написав:По поводу даты наступления кризиса, Трибека предлагала на Chivas забиться?
Да. Но бутылку настаивает отдать на хранение нотариусу - не доверяет видимо.
Глупо сравнивать вашу репутацию с Натахиной. Она её честно заработала. Некоторые форумчане (например Троло) без вопросов, под честное Натахино слово готовы одолжить ей абсолютно любую сумму. Натаха человек чести...скала.
Смотрел двери Папа Карло на прошлых выходных по 2050 кажется полотно акционное. В принципе похожие ставил прошлый раз. Но в этот раз решили такого плана не брать. Взяли у людей, у которых брали в начале года. От заказа до установки: 2-3 недели. Сейчас одно полотно нестандартное. Обещают те же сроки, но скорей я буду откладывать, потому что ни плитки не обоев пока нет.
Двери Korfad. Доставка и установка 3х дверей 2070. Вот счас смотрю прейскурант, просто петли замки ручки, никаких дополнительных ценников за врезку. _____________________________________________
По поводу доставки. Если ждать, то будут действительно футболить. В начале года, тоже снега было много. Надо было срочно набрать смеси для стяжки. Пошел в Мерлин к открытию. В отделе доставки говорят дня через 3 привезем. Консультант шепчет: "счас организуем" Позвонил приехала машина через час с водителем-грузчиком. Вот так работник делает объем продаж и откатец. Причем все довольны.