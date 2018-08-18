Додано: Суб 15 гру, 2018 22:45

Смотрел двери Папа Карло на прошлых выходных по 2050 кажется полотно акционное. В принципе похожие ставил прошлый раз. Но в этот раз решили такого плана не брать. Взяли у людей, у которых брали в начале года. От заказа до установки: 2-3 недели. Сейчас одно полотно нестандартное. Обещают те же сроки, но скорей я буду откладывать, потому что ни плитки не обоев пока нет.



Двери Korfad. Доставка и установка 3х дверей 2070. Вот счас смотрю прейскурант, просто петли замки ручки, никаких дополнительных ценников за врезку.

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По поводу доставки. Если ждать, то будут действительно футболить. В начале года, тоже снега было много. Надо было срочно набрать смеси для стяжки. Пошел в Мерлин к открытию. В отделе доставки говорят дня через 3 привезем. Консультант шепчет: "счас организуем" Позвонил приехала машина через час с водителем-грузчиком. Вот так работник делает объем продаж и откатец. Причем все довольны.