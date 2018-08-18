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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3014301530163017

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1252
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
110
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
265
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
195
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
234
Якість будівництва
16%
196
Всього голосів : 1252
Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 22:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

В Україні на 10 працюючих припадає 11 пенсіонерів
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 00:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

сокращение населения будет рекордным в 2023 году...
Оранжевый-хит сезона
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19448
З нами з: 20.04.08
Подякував: 357 раз.
Подякували: 479 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3014301530163017
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