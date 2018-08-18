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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 15 гру, 2018 22:49
В Україні на 10 працюючих припадає 11 пенсіонерів
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Додано: Нед 16 гру, 2018 00:04
сокращение населения будет рекордным в 2023 году...
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Оранжевый-хит сезона
-
-
- Повідомлень: 19448
- З нами з: 20.04.08
- Подякував: 357 раз.
- Подякували: 479 раз.
-
- Профіль
-
|
|
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Відповісти
на тему
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