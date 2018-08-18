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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 15 гру, 2018 22:49
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
В Україні на 10 працюючих припадає 11 пенсіонерів
Додано: Нед 16 гру, 2018 00:04
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
сокращение населения будет рекордным в 2023 году...
Додано: Нед 16 гру, 2018 08:14
Ціни "вторинки" валяться шаленими темпами. Зараз знову можна купити 2к бюджетну квартиру у цегляному будинку за 28 000 Дол. В жилому стані.
Ринок новобудів чекають важкі часи.
Може, марсіани прилетить і розкуплять????
Востаннє редагувалось Frant в Нед 16 гру, 2018 08:23, всього редагувалось 1 раз.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Додано: Нед 16 гру, 2018 08:22
Рожевоокулярники, як в Африці полярники,
Як риби глибоководні в небесній висоті -
Ніц вони не бачать, ніц вони не чують -
Як молоток прості.
І сниться їм "дорожай" на кожнім кроці,
І росте %% жирів на їнім боці)))
І вкалують таксистами, ІТ та пофігістами.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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