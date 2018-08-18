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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3014301530163017

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1255
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
110
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
266
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
87
Раціональне планування та метраж
16%
195
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
235
Якість будівництва
16%
196
Всього голосів : 1255
Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 22:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

В Україні на 10 працюючих припадає 11 пенсіонерів
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 00:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

сокращение населения будет рекордным в 2023 году...
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 08:14

  Оранжевый-хит сезона написав:сокращение населения будет рекордным в 2023 году...

Ціни "вторинки" валяться шаленими темпами. Зараз знову можна купити 2к бюджетну квартиру у цегляному будинку за 28 000 Дол. В жилому стані.

Ринок новобудів чекають важкі часи.
Може, марсіани прилетить і розкуплять????
Востаннє редагувалось Frant в Нед 16 гру, 2018 08:23, всього редагувалось 1 раз.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 08:22

Рожевоокулярники, як в Африці полярники,
Як риби глибоководні в небесній висоті -
Ніц вони не бачать, ніц вони не чують -
Як молоток прості.

І сниться їм "дорожай" на кожнім кроці,
І росте %% жирів на їхнім боці)))

І вкалують таксистами, ІТ та пофігістами.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 10:59

  UA написав:
  airmax78 написав:
  UA написав:По поводу даты наступления кризиса, Трибека предлагала на Chivas забиться?

Да. Но бутылку настаивает отдать на хранение нотариусу - не доверяет видимо.

Глупо сравнивать вашу репутацию с Натахиной. Она её честно заработала. Некоторые форумчане (например Троло) без вопросов, под честное Натахино слово готовы одолжить ей абсолютно любую сумму. Натаха человек чести...скала.

Все правильно Трибека делает, я считаю. Человек должен учиться на чужих ошибках. Трибеку инцидент с Трололо научил, что нельзя верить людям на слово.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 11:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

повторення суботи :) пропав "даражай"!!!
у рилоботів вихідний...
Васенька
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 11:13

  somilitark написав:
  UA написав:https://andi-proc.livejournal.com/81739.html

https://andi-proc.livejournal.com/63655.html

Максик хоть не описался,когда сравнил со своим текущим МОПиком???

Вы специально спровоцировали "эстета",ну зачем такое делать???

Звери,а не люди)))

А тут ещё Уня со своими диагнозами,ну почему и зачем добивать человека,за что так поскотчанина,а?

На старости лет поеду в Ригу, устроюсь консьержем в таком доме. Наконец-то обрету душевный покой.
airmax78
 
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