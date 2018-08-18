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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3014301530163017

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1255
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
110
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
266
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
87
Раціональне планування та метраж
16%
195
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
235
Якість будівництва
16%
196
Всього голосів : 1255
Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 12:38

  барабашов написав:airmax78 Интересно сколько там эти отработавшие свой ресурс хоромы с деревянными перекрытиями стоят. Чую, даже учитывая свал минимум трети населения на работу в ЕС, там от двухи килоевро метр стоит. Но наверно с приличным ремонтом. Потянете такой МОП вдвое вверх от Голосухи или убьёте мечту на корню?



я давненько немного пожил в Риге.

Центр там дорогой за счет того, что:
1) он весь исторический
2) он небольшой даже по Киевским меркам
3) Латвия - член ЕС
4) по крайней мере 10 лет назад не припомню модных МОПов а-ля ЦП/Тетрис в Риге

Все это привело к тому, что денежные клиенты (это на 99% иностранцы) для аренды/покупки рассматривают только Вец-Ригу (старая Рига, центр). Поэтому цены там более-менее держатся.

А вот спальники - спросом не пользуются вообще. Иностранцам не нужно, местные сваливают.

Да и масштаб страны - примерно как Житомирская область по площади, население 2 млн человек. Реально нет ресурса демографической подпитки столицы - латвийскому понаеху из провинции проще и ближе свалить за границу (тем более что паспорт позволяет), чем ехать покорять столицу.
тень трибеки
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 12:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

1930

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Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 13:10

А что делают телевизионные антенны на крыше многоэтажного дома слева в 1930-м году ?
es77
 
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